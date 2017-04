Kapten Önerud vill skriva en ny gyllene historia

INBLICK. Går det att vinna ett SM-guld utan att ha en given förstamålvakt? I årtionden har experter hävdat att det är en omöjlighet. Brynäs kan bli laget som demolerar den ”sanningen”.

– Under några år har HV haft en ryggrad med spelare som har varit i föreningen under en längre tid och den här säsongen känns det som om pusslet börjat lägga sig. När det händer blir det så tydligt hur olika pusselbitar bäst passar tillsammans och då växer hela gruppen, fortsätter Pär Mårts.

Den tidigare HV71-tränaren och förbundskapten Pär Mårts försöker plocka fram minnesbilderna från finalserien 2004 mot Färjestad.

– Jag brukar aldrig komma ihåg hur matcher slutar men resultatet i den där sjätte finalen minns jag faktiskt. Det blev en krånglig match för oss men tack vare mål av Fredrik Olausson kunde vi vinna med 1–0, berättar Pär Mårts.

Även den gången hade HV71 hamnat i ett 2–3-underläge i matcher i finalserien och segern borta i Karlstad på långfredagen 2004 säkrade en sjunde och avgörande SM-final.

En match som HV totalt dominerade och vann med 5–0.

– På många sätt är finalmatcherna fram till den där som avgör väldigt diffusa. Som både tränare och spelare är du hela tiden medveten om att du måste blicka framåt och det är först när allt är klart som man åtminstone en kort stund riktigt kan ta in det som händer, säger Pär Mårts.

HV71:s lagkapten guldvåren 2004 var Johan Davidsson. I dag är han assisterande sportchef i klubben – en något nervös sådan.

– Som spelare var du en del av det som hände och kunde på ett annat sätt påverka det. Nu står jag vid sidan om och vill hjälpa till så mycket jag kan samtidigt som jag inser att det i slutändan är spelarna på isen som styr över vad som ska hända, säger Johan Davidsson.

Vi tar ett steg tillbaka och pratar om SM-finalen 2004.

Det var första gången som det kom att krävas sju finalmatcher – att SM-finalerna skulle avgöras i bäst av sju matcher infördes säsongen 2002–2003 – för att utse en svensk mästare.

– Jag minns mest lyckan och glädjen efteråt när allt var klart, berättar Johan Davidsson och bekräftar tränaren Mårts beskrivning av att både spelare och ledare var i det som brukar kallas ”finalbubbla”.

Har du några tips till dagens spelare om hur de ska hantera den anspänning som är oundviklig i en avgörande sjunde match?

– Det är självklart det svåra och komplicerade. I torsdagens match kom våra spelare ut med helt rätt energipåslag. Samtidigt kan man göra det och ändå studsar puckarna emot en och då kan luften gå ur. Så det enda jag kan säga är att på något sätt måste varje spelare hitta en väg som gör att han inte tappar fokus oavsett vad som händer.

13 år efter att Johan Davidsson lyfte SM-bucklan är det Simon Önerud som i de två senaste finalmatcherna har vikarierat som lagkapten för HV71. Om Mårts och Davidssons minnen från den där guldkvällen 2004 är något diffusa är Simon Öneruds betydligt skarpare.

– Jag spelade i klubbens U16-lag och vi skulle åka på hockeycup samma dag men fick se matchen innan vi åkte, berättar Simon Önerud.

– Fram till den sjunde finalen hade det varit riktigt spännande matcher men i den avgörande var det inget snack om vilket lag som var bäst.

Simon Önerud fortsätter med ett skratt:

– Efter matchen sprang vi in på isen och firade med spelarna och självklart såg vi också till att vi fick några av deras guldklubbor. Sedan satte vi oss på bussen och åkte till Zell am See och jag kan lova att alla i bussen tänkte att vi också någon gång ville spela en sjunde och avgörande SM-final hemma i Kinnarps.

På lördagen är den dagen kommen för 28-årige Simon Önerud.

På läktaren kommer en spänd och koncentrerad Johan Davidsson att sitta.

Hemma i soffan framför tv:n kommer Pär Mårts med nyfikenhet att följa matchen men något tips hur den slutar vill han inte ge.

– Det jag kan säga är att om jag hade fått välja på att spela en sjunde match borta eller hemma så hade jag tagit den hemma, säger Pär Mårts.