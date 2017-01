Katastrofal dag för norsk vallning – Weng på hal tur

Norska pressen var inte nådig i beskrivningen av det skitgöra som de meriterade norskorna tvingades genomlida under lördagens 10 kilometer masstart i Tour de Ski. Och Weng och Flugstad Østberg hade inte heller mycket till övers för vallarnas insats denna dag, då det var meningen att de skulle säkra bra utgångslägen inför söndagens tuffa slutlopp i italienska Val di Fiemme.



– Det var hemskt. Jag var tvungen att ta till armarna, så länge det nu lät sig göras. Och det blev inte mycket av det, så jag är faktiskt sjukt glad över att jag inte förlorade mer än jag gjorde i dag, sade Heidi Weng till norska radion NRK, och tillade att det var ”jättehalt” under hennes skidor.



Redan under startsträckan stod det klart för norskan att det var kört, tufft att inse när hon hade ett så pass bra utgångsläge. Grannationen väntade sig mycket av henne i denna tour, där det i stället blev Stina Nilsson som i lopp efter lopp blev ett alltmer bekant namn i norska hem.

– Det här är kris, konstaterade NRK:s referenter när Ingvild Flugstad Østberg, en än större förlorare än Weng i detta lopp, kom i bild vid 8,5 kilometer.



– Jag tyckte att det kändes rätt bra vid starten. Sedan blev det något helt annat än vad jag hade hoppats på, sade hon, rapporterar norska tidningen Dagbladet.



Strax innan spurten utbrast de norska radioreportrarna:



– Ska vi få se en ny etappseger av Stina Nilsson?



Då ryckte svenskan ifrån.



– En sådan maktdemonstration! hördes det i norska etern.

En dryg minut senare sågs Weng passera mållinjen.