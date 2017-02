Korsbandsskadan vände upp och ned på allt

Fakta. Emilia Appelqvist

Född: 11 februari 1990, i Uppsala.

Position: central mittfältare.

Klubb: Djurgårdens IF (2016–) 16 matcher (3 mål).

Tidigare klubbar: Uppsala Näs IK, Sunnersta AIF, Bälinge IF (2006–08) – 25 matcher (1 mål), AIK (2009–10) – 36 matcher (0 mål), Tyresö FF (2011–13) – 34 matcher (0 mål), Piteå IF (2013 lån) – 11 matcher (1 mål), Piteå IF (2014–15) – 30 matcher (4 mål).

Landskamper: 18 A (2 mål), 13 U23 (1 mål), 33 U19, 11 U17. Ett VM–slutspel, en OS–turnering.

Meriter: OS–silver 2016, EM–silver U19 2009, EM–brons U19 2008, SM–guld 2012.