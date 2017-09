Lars Grimlund: Oh, ah, även hjältar blir gamla

Målvakt: Johan Wiland, Hammarby IF Försvar: Erik Larsson (4), Gif Sundsvall Niklas Gunnarsson (3), Djurgårdens IF Brendan Hines-Ike, Örebro SK Nisse Johansson (2), AIK Mittfält: Johan Blomberg (2), AIK Nordin Gerzic (3), Örebro SK Gudmundur Thorarinsson, IFK Norrköping Kerim Mrabti (2), Djurgårdens IF Anfall: Nahir Besara (3), Örebro SK Kalle Holmberg (3), IFK Norrköping Omgångens lirare: Örebros Nahir Besara lät Malmö FF smaka på sin egen medicin när han gjorde segermålet i slutminuterna och gjorde allsvenskan något mer spännande.