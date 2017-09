Laurén: ”Behöver inte göra cirkus”

Efter en tid av spekulationer så blev det i onsdags klart att Mikaela Laurén, tidigare världsmästare i superweltervikt, utmanar norska welterviktstjärnan Cecilia Brækhus, nuvarande världsmästare i fem organisationer, om hennes VM-bälten i norska Stokke den 21 oktober.



Presskonferensen i sig blev nästan en timme försenad, nu berättar Mikaela Laurén varför.

– Vi har legat i förhandlingar i tio veckor. Inget var helt klart förrän på onsdagsmorgonen då jag gjorde en sista läkarundersökning. Brækhus och hennes promotor (First Lady Promotions) och min promotor (Team Sauerland) har en historia av kontraktsförhandlingar. Det var därför det tog tid, nu är den största fajten över, säger hon.



41-åriga Laurén har fått dispens att proffsboxas i Norge då hon är över 40 år. I sin största match hittills i karriären går hon ned till en tre kilo lättare viktklass. Laurén jagade en VM-welterviktmatch mot Brækhus redan i fjol, men förlorade mot landsmaninnan Klara Svensson – till vardags i superlättvikt – i utmanarfajten.

– Självklart boxas jag hellre i min viktklass. Men jag är en bra bit på väg och har lärt av förra året. Då kände jag mig svag, nu känner jag mig trygg och harmonisk, säger Mikaela Laurén.



Engelsmannen CJ Hussein har hon sparkat ur tränarstaben. I stället är det en helsvensk tränartrojka i Stefan Fernström, Leif Carlsson och Wally Munteanu – tidigare tränare för Frida Wallberg som blev världsmästare i superfjädervikt – som Laurén tar hjälp av i sina förberedelser.

– Jag och CJ passade inte ihop, det var "his way or the highway". Nu har jag tre goa gubbar som jag har respekt för. Jag kommer att gå ner i vikt till strax över matchvikt och sedan banta bort det sista i vätska, säger Laurén som ställer in sin superwelterviktsmatch på boxningsgalan i Solna i 30 september.



– Det är dumt att ta en sådan risk före en sådan här stor match, säger hon.



Lauréns retorik inför VM-mötet med 35-åriga Brækhus är något mer nedtonad än vad den var mot Klara Svensson för ett år sedan, då Laurén bland annat sprutade myggspray på Svensson i samband med en presskonferens i Stockholm. Även om flera verbala påhopp uttalades på onsdagens presskonferens med Brækhus i Oslo.

– Jag behöver inte hålla på och göra cirkus nu. Den här gången ska jag fokusera på rätt saker och prestera på topp, jag behöver inte bry mig om någonting runt matchen, säger Mikaela Laurén.



Laurén och Brækhus fajtades om världsmästarbälten i weltervikt redan för sju år sedan. Då knockades Laurén i sjunde ronden, svenskans enda förlustknock hittills i karriären.

– Jag var lite i chock då och inte redo för den matchen, det var alldeles för tidigt i min karriär, säger Laurén.



Inför matchen i tyska Rostock i oktober 2010 hade den tidigare elitsimmaren Laurén gått sex proffsmatcher, nu har hon gått 33. Samtidigt som Brækhus länge varit dominant och aldrig förlorat på 31 proffsmatcher.



– Någon gång måste vara den första, ingenting är omöjligt. Det här är som mitt OS, säger Mikaela Laurén.

