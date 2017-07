Malin Fransson: Baryard Johnsson – ett frågetecken inför EM

Hoppryttaren Rolf-Göran Bengtssons häst Clarimo Ask är skadad och riskerar att missa EM i Göteborg. – Vi är på ovisst djupt vatten, säger Bengtsson till SVT.

Rolf-Göran Bengtssons stjärnhäst Clarimo Ask är skadad och riskerar att missa hemma-EM senare i sommar. I Falsterbo horse show nästa vecka får i stället Spring Dark chansen.

EM i Göteborg – som inleds den 21 augusti – förväntas bli en folkfest.

På programmet står fyrspannskörning, paradressyr, dressyr och hoppning. Den sistnämnda grenen är den största och den som tilldrar sig störst intresse.

Samtidigt som hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona som bäst funderar på hur han ska formera laget har i sista stund en del frågetecken dykt upp.

Med stor säkerhet missar Rolf-Göran Bengtsson EM. Hans bästa – och numera enda möjliga mästerskapshäst – Clarimo skadade sig i samband med midsommarhelgens lagtävling i Rotterdam.

Clarimo kommer inte till start i Falsterbo och det är tveksamt om hästen hinner komma i EM-form.

Frågetecken finns också kring Malin Baryard Johnssons häst Cue Channa.

Förra helgen tävlade ekipaget i Belgien och stoet uppträdde inte som vanligt under den tävlingen. Som en säkerhetsåtgärd beslutade Malin Baryard Johnsson därför att inte låta hästen tävla i Falsterbo – och en veterinär har också undersökt stoet som visat sig ha en lättare sträckning i ryggen.

Även här finns en osäkerhet om hästen hinner komma i form till EM.

Dagarna före tävlingarna i Falsterbo kom också beskedet att Angelie von Essens möjliga mästerskapshäst Newton Abbot är såld och därmed är hon definitivt borta från EM-diskussionen.

Det här kan låta som en domedagsprofetia – men i andra vågskålen ligger att förbundskapten Henrik Ankarcrona inför hemma-EM har en riktigt bra bas att bygga laget kring.

OS-silvermedaljören Peder Fredricson har visat att han gjorde helt rätt som gav silverhästen All In en lång konvalescenstid efter den mindre operation som hästen i höstas genomgick.

Under våren och sommarens tävlingar har All In övertygat och även om oturen är framme och något skulle hända de sista veckorna före mästerskapet – med hästar finns aldrig några garantier – har Peder i så fall en riktigt bra andrahäst Christian K.

Henrik von Eckermanns beslut att bli sin egen chef och lämna jobbet hos tyske OS-guldmedaljören Ludger Beerbaum har visat sig vara ett klokt sådant.

I dag har han flera duktiga hästar i sitt stall och Henrik von Eckermann är given i det svenska EM-laget.

Bakom de här två största stjärnorna har Douglas Lindelöw och hästen Zacramento svarat för fina resultat och bör få en EM-biljett.

Så trots de senaste veckornas bakslag ser Sverige ut att kunna få ett starkt hopplag till hemma-EM men exakt hur det kommer att formeras återstår att se.

Under fredagen avgörs lagtävlingen i Falsterbo och förhoppningen är att några frågetecken där ska rätas ut till utropstecken. Laget behöver visserligen inte anmälas förrän den 11 augusti men förbundskapten Henrik Ankarcronas plan är att presentera EM-laget under tävlingarna i Falsterbo som pågår till och med söndag.

Planerna kan dock ändras något om något oförutsett händer – något som har hänt förr när hästar är inblandade.