Malin Fransson: Därför blir det blågult guldfirande

GÖTEBORG. Det tre första stegen är avklarade - två återstår. På söndag rider Peder Fredricson för EM-guld inför hemmapubliken på Ullevi. – Mitt mål är inställt på att göra två felfria rundor på söndag, och jag tror inte det är omöjligt. säger Peder Fredricson som tillsammans med hästen All In är i ledningen inför avgörandet. – Det ser coolt ut när man kollar på resultatlistan och det står en etta före mitt namn och sedan tre nollor bakom det, fortsätter han.

Nu får jag kanske vägen mot ett EM-guld för Peder Fredricson och All In att låta enklare än den kommer att bli. Därför är det på sin plats att understryka att den inte kommer att vara som en söndagspromenad i parken.

De två finalbanorna kommer att kräva otroligt mycket av såväl ryttare som hästar.

Hinderna kommer att vara gigantiska, de tekniska svårigheterna flera och till detta kommer den press som Peder Fredricson rider under.

Läs mer: Synvillor och färger utmaning för hästar och ryttare

Fyrklövern som jagar honom ligger mindre än ett nedslag bakom, och ett enda litet misstag kan skicka ner Peder och All In från första till femte platsen.

I förra sommarens OS rev ekipaget inte en enda bom under tävlingen som innehöll fem omgångar plus en omhoppning.

Hade samma regler gällt under OS som i EM – i OS börjar man till skillnad från i EM om från noll i finalen – hade det blivit ett svenskt OS-guld i stället för ett silver.

I EM har ekipaget än så länge ridit tre felfria rundor.

Egentligen är åtta raka mästerskapsrundor utan ett enda fel ett närmast osannolikt facit. Hästar är inga maskiner och även för de bästa faller en bom då och då.

Men All In är inte som alla andra hästar.

Han har det där extra som det är svårt att ta på, men som de som blir bäst inom något har.

På ryggen har All In dessutom en ryttare som har utvecklats rejält under de senaste åren.

Peder Fredricson har skalat bort allt onödigt. Han har lyssnat och lärt och är i dag närmast en komplett ryttare.

Framför allt imponerar hans mentala styrka. Den där bubblan som Peder Fredricson gick in i under OS i Rio de Janeiro har fungerat lika bra under EM i Göteborg. Inget verkar störa 45-årige Fredricson.

Det mesta stör däremot All In – i alla fall innan han kommer in på tävlingsbanan.

Valacken är en bestämd herre som kräver mycket av sin ryttare. På framridningen kan All In plötsligt få för sig att han inte gillar en skärm – trots att den står på samma plats som den alltid ha gjort – eller bli irriterad om en flagga vajar för snabbt eller om någon slänger ett hästtäcke över ett staket.

Sekunderna innan ekipaget ska rida in på arenan händer dock något med All In. Då växer den lille valacken ett par centimeter och hans mod tiodubblas.

Han lägger sitt hjärta i Peders händer och han vet att ryttaren på hans rygg kommer att stödja honom hela vägen mot målet.

Det förtroendet och samspelet är guld värt.