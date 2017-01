Malin Fransson: Jerringpriset är hästfolkets svar på hånen

För tro inte något annat än att det här startar på gräsrotsnivå. Det är på ridskolorna och i de alltid lika kalla ridhusen som det som sedan kallas för kampanjer och kupper föds.

Det behövs inga uppmaningar från något förbund eller några sponsorer för att hästfolk ska fatta telefonen och lägga sin röst.

För dem är det snarare en hjärtefråga som handlar om deras stolthet över sin sport – och om den ilska, trötthet och uppgivenhet de känner över alla de fördomar som fortfarande lever kvar.

Ja, det är otroligt dyrt att tävla på internationell nivå i hoppning. Ingen ryttare klarar det utan att ha pengastarka hästsponsorer.

Så ser det ut i många idrotter om nu någon hade missat det.

Sponsorer är en nödvändighet för den mesta elitidrotten och i ridsportens fall innebär det att sponsorn i stället för att köpa en loge i ishallen köper en häst.

De flesta sponsorer gör det så klart med hopp om avkastning. Någon gång hoppas de hästen ska säljas till ett högt pris och i väntan på det kasserar de i bästa fall in en del prispengar.

Men det finns också en stor grupp hästsponsorer som gör det av kärleken till sporten – även där är det ingen skillnad mot andra idrotter som drivs och underhålls av sponsorer.

Den enda stora skillnaden rörande den ekonomiska delen är att när ryttarna en dag kliver av hästryggen har de betydligt mindre på banken än många andra idrottare.

När vi ändå är i gång kan vi också avliva det där med att hoppsporten är en materialsport.

Det är inte ”hästen som gör allt jobb”.

I så fall skulle samma hästar fortsätta att vara framgångsrika under hela sina karriärer trots ryttarbyten.

Riktigt så enkelt är det inte.

Det är samspelet mellan ryttare och hästar som gör att bra ryttare kan få även mindre talangfulla hästar att överprestera.

Och det krävs en minst lika skicklig ryttare för att få ur all den kapaciteten som finns i den där exceptionellt bra hästen.

När Peder Fredricson började rida All In visste han att han hade en fått möjlighet att rida en sådan där häst som alla ryttare drömmer om att någon gång i livet få sitta på.

Det var dock ingen färdig stjärna han fick hem till stallet i Skåne. Utan en sjuåring med talang och humör.

All In är en svårriden och egensinnig herre som Peder Fredricson med varsam hand under flera års tid har lotsat med målet att ta medalj i OS.

Ekipagets OS-silver visade att Peder lyckades.

Det går alltid att diskutera om det silvret ska räcka för att få ett Jerringpris – själv tyckte jag att Sarah Sjöström skulle få det – men det är en helt annan diskussion.

Att jämföra olika idrottsprestationer är egentligen omöjligt men kan leda till intressanta och spännande diskussioner.

När en ryttare får en utmärkelse så är det dock inte idrottsprestationen som diskuteras och analyseras utan det orättvisa (?) i att hästfolk är så pass engagerade att de till skillnad från många andra går från ord till handling och verkligen röstar.

Det är både tröttsamt som uttjatat.