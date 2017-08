Malja efter första formel 1-testet: ”Magiskt – nej, det var ännu bättre”

När formel 1-säsongen är i farten är Marcus Ericsson i vanliga fallet Sauber-stallets svensk. Men på tisdagen var det alltså Skånepågen Maljas tur.

Ready to go @gustavmalja getting set up to hit the track for his first #F1 test today here at Hungaroring pic.twitter.com/DSdZoOm9rn — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) August 1, 2017

Gustav Malja har under hela sin racingkarriär haft ett stort mål. Formel 1. Och nu är han närmare än någonsin.

Malja som sedan förra säsongen kör i klassen under formel 1 gör just nu sitt första test i en av världens största idrottscirkusar.

– Att få chansen att testa formel 1, i årets bil på en riktig Grand Prix-bana, känns ofattbart. Även om jag känt till det ett tag har det nog fortfarande inte riktigt sjunkit in. Det blir en stor dag för mig och en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Det blir ett häftigt sätt att avsluta de här dagarna i Budapest på, minst sagt, förklarade Malja på sin sajt inför dagen.

Testet med Sauber håller på under tisdagen på Hungaroring utanför Budapest i Ungern. Efter de första fyra timmarna i bilen gick känslorna inte att ta miste på.



Av de elva förarna som testade var han den som hade det jobbigast att få ordning på allting första gången i en sittbrunn i en formel 1-bil.

– Jag var häftigt nervös när jag kröp ner första gången för testet. Det var tufft att rulla ut men de känslorna försvann snabbt, säger Malja.

Talks with our engineers after 21 laps at #BudaTest for @gustavmalja lap 1:23.731 so far, and ready to get back on track soon #F1 pic.twitter.com/JYU2OeJUS5 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) August 1, 2017

Förre racingstjärnan Rikard Rydell ingår i teamet runt Malja. Han är på plats i Ungern vid sidan av banan.

– Detta är det första rookietestet för Sauber. 126 varv – det är mycket inställningar. Och kanske det tuffaste testet av alla, 38 grader, en jobbig bana. Klart det här är stort för honom, men han klarar det bra, förklarar Rydell.

Det är en stor omställning från formel 2-vardagen till Sauber-bilen som Marcus Ericsson normalt rattar på de stora banorna.

– Helt annat grepp och helt annan fart. Många fler knappar att hålla koll på. Men jag har lyckats reda ut allt. Teamet verkar nöjt, säger Malja till Sydsvenskan.

Det blev en avåkningsmalör då Malja inte hann med att växla riktigt men det var enda missen på förmiddagen.

– Det är stor skillnad mot det jag gjort på tävlingsbanorna tidigare men det här ger mig bara mersmak, säger Gustav Malja.

För tolv år sedan startade Malja sin racingkarriär – och nu är han vid sin stora dröm.

– 2005 körde han sin första gokarttävling och nu är vi här. Det känns fantastiskt. Han har talangen, sedan vet vi inte hur långt det räcker, förklarar pappa Mika för Sydsvenskan.

21-årige Gustav Malja har gjort en rekordkarriär i den tuffa racingvärlden. 2016 gjorde han sin första säsong i GP2, som då var klassen under formel 1, och slutade på en 13:e plats totalt. Under premiärsäsongen hade Malja två pallplatser, Spa (Belgien) och Monza, (Italien).

I årets serie, som döpts om till formel 2 ligger Malja på en 11:e plats efter 14 av 22 tävlingar. Malja började säsongen starkt med poäng i fyra av de sex första loppen, men har sedan inte tagit poäng i de åtta senaste.

Men just i dag tisdag är det något helt annat som gäller. Det gäller att ta chansen – för snart kan ny historia skrivas. Gustav Malja kan bli den 11:e svensken genom tiderna att köra formel 1.