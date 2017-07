Man ropade nazistiska slagord i Båstad

Mannen avlägsnades under ordnade former och matchen återupptogs.

– Det har väl hänt förut att folk går in med olika budskap. Vissa kommer in och skojar, men det var helt klart att man direkt uppfattade att han skulle gå in för att göra något. Han var inte direkt aggressiv eller hade för avsikt att skada någon, det var väldigt klart från säkerhetsvakterna vi har här. Men det är klart att det är ganska svårt att helt fullt täppa igen alla luckor, säger tävlingsdirektören Christer Hult till Kvällsposten.

Nu kommer säkerheten att ses över.

– Ja, vi har ju en bra säkerhet runt centercourten. Vi har ju inte meterhöga väggar här, men det är klart att vi ökar våra förfaranden så det inte blir några ringar på vattnet, säger Christer Hult.

Den 89-rankade ukrainaren Alexandr Dolgopolov vann den första semifinalen klart i två raka set mot ryske Andrej Kuznetsov med siffrorna 6–3, 6–2.

– Jag spelade bra i dag, det var inte en så jättetuff match. Det känns fantastiskt att vara i final, säger han till TV10.

För Dolgopolov kvittar det vem han får möta i finalen.

– Jag koncentrerar bara på mig själv. Så det spelar ingen roll vem jag får möta, säger han.