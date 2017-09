Martin Gelin: Landsomfattande kritik mot Trump från idrottsvärlden

NFL-stjärnan Aaron Hernandez, som begick självmord i fängelset där han satt på livstid dömd för mord, led av CTE, så kallad boxardemens. Hjärnskadan har sannolikt uppstått genom upprepade hjärnskakningar under NFL-karriären. Hernandez advokat Jose Baez har därför lämnat in en stämningsansökan mot NFL, den amerikanska proffsligan i amerikansk fotboll, för att ha dolt riskerna med att spela i NFL.

Amerikansk fotboll har generellt varit en frizon från politik. Det är underhållning som får amerikanska familjer att samlas framför TV-apparaterna utan att behöva oroa sig för att hamna i högljudda gräl om republikaner och demokrater. Att amerikansk fotboll nu präglas av regelbundna protester mot Donald Trump är en illustration av hur bit efter bit av amerikansk vardag sugs upp i konflikten om den mest kontroversiella presidenten i USA i modern tid.

Efter att Trump förolämpade flera av de mest älskade fotbollsstjärnorna i USA i helgen har han mötts av en storm av kritik från andra fotbollsspelare och idrottsmän över hela landet. Trump kallade bland annat Colin Kaepernick, en svart fotbollsspelare som protesterat mot rasism i USA och mot Donald Trumps politik, för en “son of a bitch” som borde få sparken. Under söndagens fotbollsmatcher i USA markerade dussintals olika lag och spelare sitt motstånd till Trumps kommentarer.

Protesterna tar sig uttryck i att fotbollsspelarna sätter sig på knä när nationalsången spelas inför matcherna, för att visa att de inte stödjer USA:s president. Det har tidigare främst varit svarta fotbollsspelare som gjort detta, men i helgen anslöt sig flera av landets mest populära vita fotbollsspelare, som Aaron Rodgers, i protesterna. Under hashtaggen #TakeAKnee har tusentals bilder delats på sociala medier från lokala idrottsevenemang i allt från volleyboll till basket, där idrottslag deltagit i protesterna. Även artister som Stevie Wonder och Dave Matthews har anslutit sig till vågen av protester.

Kritiken mot presidenten kom dessutom från personer som tidigare uttryckt ett tydligt stöd för Trump, som Robert Kraft, ägaren till fotbollslaget New England Patriots.

- Jag är djupt besviken på tonläget i presidentens kommentarer, sade Kraft i ett pressmeddelande.

Tom Brady, som är en av USA:s främsta fotbollspelare och kvartsback i New England Patriots, tycktes instämma i kritiken och uttryckte även stöd för protesterna på Instagram.

Flera fotbollslag skickade ut pressmeddelanden som kritiserade presidenten.

Senast fotboll väckte landsomfattande politisk debatt var 2013, när det uppstod en debatt om att fotbollslaget Washington Redskins borde byta namn, eftersom Redskins uppfattas som rasistiskt mot amerikansk ursprungsbefolkning. Det slutade då med att även Barack Obama gav sig in i debatten och ställde sig bakom förslaget att byta namn. Då röt Trump ifrån och sade att Obama inte borde ha åsikter om fotboll.

“Presidenten borde inte säga åt Washington Redskins att byta namn. Vårt land har mycket större problem. Fokusera på dem, inte nonsens" skrev Trump i ett Twitter-meddelande i oktober 2013.

Nu är det dock Trump som attackerar fotbollsspelare i stället för att fokusera på andra akuta politiska frågor. Han visade inte heller några tecken på att vilja tona ner sina ordval mot fotbollsspelarna i helgen.

- Jag tycker att det här är väldigt, väldigt respektlöst mot vår flagga, sade Trump under ett tal i New Jersey på söndagen.

New England Patriots gick på söndagen ned på knä under nationalsången inför en match mot Houston Texans på Gillette Stadium i Foxboro, Massachusetts.

Vissa liberala röster har avfärdat konflikten som ännu ett försök av Trump att distrahera från kontroversiella sakpolitiska beslut. Men till skillnad från tidigare kontroverser där Trump attackerat berömda amerikaner handlar det inte om Hollywood-kändisar och artister som främst har stöd bland liberaler. Amerikansk fotboll har ett enormt intresse över hela landet och inte minst i konservativa delstater. Att Trump nu får nyckelpersoner i NFL emot sig, såväl som mängder av röster i sportmedier som ESPN, lär inte hjälpa honom behålla stödet bland bredare grupper av republikaner.

- Jag är republikan och röstade på Trump, men jag tycker inte att det här är en konflikt han borde ge sig in i, sade Greg Zaccaria, en 61-årig man i New Jersey, till New York Times under en fotbollsmatch på söndagen.

Många har jämfört bilderna från den landsomfattande vågen av protester med den berömda bilden från OS 1968, där två svarta OS-medaljörer höjde knutna nävar på prispallen i en gest som uttryckte sympati för svartas rättigheter i USA. Det är värt att minnas hur kontroversiella dessa protester uppfattades då det begav sig. I dag säger en bred majoritet av amerikaner att de stödjer de protester som medborgarrättsrörelsens för svarta åstadkom på 1960-talet. Men när protesterna faktiskt ägde rum sade två av tre amerikaner att de inte höll med om medborgarrättsrörelsens krav eller metoder. I dag är stödet för fotbollsspelarnas protester jämförelsevis högt, med omkring hälften av amerikaner som säger sig stödja protesterna.