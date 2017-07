När?



Sim-SM – som är en del av SM-veckan – pågår till och med tisdag kväll.



Var?



Tävlingarna avgörs i Alidebergsbadet i Borås.



Hur var vädret?



Lördagens sommarväder i SM-staden Borås hade på söndagen förvandlats till en gråmulen dag med regnstänk. Inte de bästa förutsättningarna med andra ord för snabba tider i bassängen men likväl fick publiken se flera riktigt bra simningar.



Mästerskapsrekord av Coleman



Under SM simmar Michelle Coleman – som är bäst på frisim – bara ryggsimsdistanser individuellt. Att hon är en duktig ryggsimmare också underströks när finalen på 100 meter ryggsim avgjordes på söndags kvällen.



Michelle Coleman satte nytt mästerskapsrekord när hon vann SM-guldet med tiden 1:00.64.

SM-guld till VM-simmare



Victor Johansson – som är uttagen till VM i Budapest som avgörs i juli – simmade under söndagen hem sitt andra SM-guld under dagarna i Borås när han vann finalen på 400 meter frisim med tiden 3:52.33.



Vad simmar Sarah Sjöström under måndagen?



Då är det 50 meter fjäril som gäller för den svenska simdrottningen. För tre år sedan satte hon världsrekord på den distansen i samma bassäng.



Vad finns det mer att se fram emot under måndagen?



Jennie Johansson visade redan när SM-finalen 50 meter bröstsim avgjordes under lördagen att VM-formen börjar infinna sig. På måndagen simmar hon den dubbla distansen.