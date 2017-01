Michelle Coleman: ”Det jobbigaste var att framställas som en diva”

– Min förhoppning är att jag ska kunna träna några månader i Australien men då krävs att många saker faller på plats. Simförbundet, SOK och min klubb (Spårvägen) är alla inblandade i beslutet och i och med att det är vinter-OS nästa år satsar SOK det här året av självklara skäl inte lika mycket på sommaridrotterna, säger Michelle Coleman.

– Blir det ingen resa till Australien är det okej. Jag kan tänka mig att fortsätta att gå på Stockholms kullerstensgator även resten av vintern.

Michelle är tidigt på plats på restaurangen där vi ska äta lunch. Hon har klivit upp tidigt, första träningspasset är redan klockan sju, och nu är hon hungrig.

Med start i måndags drog den gemensamma träningen på NEC, nationella elitcentrat på Eriksdalsbadet, i gång efter OS-ledigheten. Ny huvudansvarig på NEC är Johan Wallberg som tidigare tränade Therese Alshammar.

– Det är skönt att vara i gång på riktigt igen, konstaterar 23-åriga Michelle Coleman samtidigt som hon beställer in köttbullar och potatispuré.

Medan vi väntar på maten tar vi ett steg tillbaka och pratar om den turbulenta hösten.

I samband med inomhus-SM i Eriksdalsbadet i november avslöjade DN att Simförbundet stoppade Michelle Coleman och Jennie Johansson från landslaget. Något som bland annat innebar att Michelle Coleman missade kortbane-VM i Kanada.

– Det fick en uppmärksamhet som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Bland det jobbigaste var att jag i vissa medier framstod som värsta divan som skiter i vad andra säger. Den bilden krockar helt med min egen självbild. Visst är jag åsiktsstark – och ganska stark som person – men jag respekterar andra människors åsikter och jag tar hänsyn.

Skälet till att Michelle Coleman och Jennie Johansson stoppades från landslaget var två sponsorrelaterade händelser samt en händelse i samband med OS i Rio.

De två sponsorrelaterade händelserna handlade bland annat om att Michelle Coleman och Jennie Johansson under sim-EM i Berlin 2014 dolde sponsorers loggor. Bakom det agerandet låg en långvarig konflikt om simmarnas rätt att exponera egna sponsorer i samband med mästerskap.

– Det fanns som sagt en förhistoria till det här men jag vet att sättet som jag gick till väga på i Berlin var fel.

– Som person har jag dock förändrats mycket sedan 2014. Därför har det varit extra jobbigt att den här historien som är över två år gammal har dragits upp igen.

Vad som hände i Rio, efter det att Michelle Coleman och Jennie Johansson hade tävlat klart, och som ledde till att SOK stoppade dem från OS-avslutningen har ingen av parterna velat kommentera.

– Jag får fortfarande massor av frågor om det men några svar får ni inte. Vissa saker måste man bara släppa och blicka framåt. Något mer har jag inte att säga om det.

Beskedet om att de stängdes av från landslaget fick Michelle och Jennie i samband med ett möte en månad före SM.

– Det kom totalt överraskande och skakade om mig rejält. Första tiden efter var tuff. Jag funderade mycket över om simningen var värd allt det här, säger Michelle Coleman och blickar ut genom restaurangens fönster

– Det som fick mig att fortsätta var att jag inom mig visste att jag inte var klar som simmare. Jag har fortfarande inte fått ut min fulla potential. Jag har mycket mer att ge och det driver mig vidare.

Första beskedet till Michelle Coleman och Jennie Johansson var att stoppet från landslaget gällde under obestämd tid. Två dagar efter det att SM avslutades ändrades det till året ut.

– Det var skönt att få ett datum, säger Michelle Coleman.

– Både Jennie och jag kände nog att förbundet ville ha oss med i VM i Budapest (juli i år) men ett konkret datum gav oss något att förhålla oss till och tog bort en del av osäkerheten som ändå fanns där.

När nyårsraketerna lyste upp Stockholms himmel symboliserade de också en nystart för Michelle Coleman.

– På nyårsaftonen tänkte jag att från och med i morgon är det som har hänt historia. Den tanken gjorde mig glad.

Maten står på bordet och Michelle äter med god aptit. Vi pratar om vilka lärdomar hon har dragit av allt som hänt.

– Min mamma brukar säga åt mig att jag måste välja mina strider. Tidigare har jag inte riktigt lyssnat på det men jag har insett att som ofta har mamma en poäng.

– Jag reagerar ofta emotionellt och det vet jag inte alltid är klokt. Så jag har lärt mig att ibland kan det vara bra för mig att jag funderar i tio sekunder innan jag säger vad jag tycker. Jag kommer självklart fortsätta att ha åsikter – och stå för dem – men jag hoppas att mitt sätt att framföra dem har blivit bättre.

Ett leende sprider sig i Michelles ansikte när hon säger:

– Dessutom har jag lärt mig att när jag är färdig med min idrottskarriär – och har blivit stor på riktigt – ska jag ägna mig åt något där jag får vara min egen chef.

Michelle tystnar en stund och när hon fortsätter är leendet borta:

– Det tråkigaste vore om den här historien leder till att folk av osäkerhet för eventuella konsekvenser inte vågar säga till när de ser saker som de tycker kan förbättras. Det klimatet vill inte jag lämna efter mig till yngre simmare. Det skulle göra mig riktigt ledsen.

Fredagens möte med SOK:s sportchef Thomas Engdahl blir Michelle Colemans första möte med SOK sedan OS i Rio.

– Men mötet handlar inte om det som har hänt utan vi ska träffas för att diskutera min simning och mina framtidsplaner.

Med på mötet kommer också förbundskaptenen Ulrika Sandmark och tränaren Johan Wallberg att vara. Tanken är att de fyra gemensamt ska lägga upp en plan för Michelle Coleman som sträcker sig fram till sommarens långbane-VM i Budapest.

Under de senaste åren har Michelle varje år tillbringat längre träningsperioder i Australien. Även om det är huvudplanen för 2017 har hon den här gången också en back up-plan om en Australien-vistelse inte går att lösa ekonomiskt.

– I och med att Johan (Wallberg) har tagit över huvudansvaret på NEC skulle en hel vinter i Stockholm också vara spännande. Det skulle säkert ge mig mycket att stanna hemma och träna för honom, säger Michelle.

Lunchrusningen är sedan länge över men vi sitter kvar i den nu nästan tomma lokalen och dricker vår andra kopp kaffe.

Michelle kombinerar elitsatsningen i simning med att regelbundet läsa olika kurser på universitet.

Dagen före har hon skrivit en tenta som har gått bra. Kanske är det en del av förklaringen till det lugn som hon utstrålar.

Eller kanske förklaringen är att ett nytt år har börjat och landslagsstoppet är hävt.

Tydligt är i alla fall att något med Michelle har förändrats det senaste halvåret. När jag påpekar det ler 23-åringen och säger:

– När jag var i tonåren växte jag mycket fysiskt på kort tid. Att vänja sig vid en ny kropp tog tid och under den tiden hade jag svårt att hålla ordning på armar och ben. Ibland kan jag tänka att det går att säga samma sak om det psykiska som om det fysiska. De senaste åren tycker jag att jag har växt mycket psykiskt men kanske gjorde det att jag under en tid hade svårt att hitta någon ro. Jag var splittrad och tankarna for ofta i väg, säger Michelle.

– Först nu har jag fått ihop alla delar och har äntligen koll på både kropp och huvud. Det gör mig tillfredsställd och nöjd med mitt liv.

– Så om du tycker att jag har förändrats är det kanske det som är förklaringen.

Michelle fortsätter:

– När folk läser det här kommer de säkert att börja skratta men ibland kan jag känna att jag redan har levt halva mitt liv fast jag bara är 23 år. Det jag menar är att när man som 16-åring tar klivet in i ett seniorlandslag händer det väldigt mycket med en. Jag anpassade mig till det genom att bli ”lillgammal”. Det är egentligen först nu som jag känner att jag är i fas med min verkliga ålder.

I turbulensen som följde efter OS i Rio är det enkelt att glömma att Michelle Coleman gjorde en riktigt bra idrottslig prestation i Rio. Utöver Sarah Sjöström var Michelle den enda svenska simmaren som tog sig till en individuell final.

Det blev till slut en sjunde plats på 200 meter frisim för 23-åringen från Spårvägen.

200 meter frisim är också hennes huvudfokus inför sommarens långbane-VM i Budapest.

– Jag har inte helt gett upp 100 meter frisim utan satsar även på den distansen, men 200 meter är huvudfokus för mig. Det finns fortfarande mycket jag kan förbättra på 200 meter frisim och att jobba för att göra det och sedan se hur långt det räcker är inspirerande, säger Michelle Coleman.

– Jag längtar faktiskt redan till VM. För nu vill jag visa genom mina idrottsliga prestationer vem jag verkligen är.