”Mitt liv hade känts smalare om jag hårdsatsat som ung”

Solen lyser över Grevlundagården på Österlen. På baksidan av det vita boningshuset sitter Peder Fredricson på altanen med en kopp kaffe i handen.

Dagen före har Peder kommit hem sent från en tävling i Nederländerna, och bara två dagar efter vårt besök flyger han till Tyskland för en ny tävling.

Det vore enkelt att lite slarvigt skriva att Peders liv är hektiskt, men sanningen är snarare den motsatta.

Peder Fredricsons vardag har aldrig varit mer strukturerad och välplanerad än nu.

– Tidigare gjorde jag mycket andra saker utöver att rida. Jag gjorde logotyper och grafiska profiler, jag målade tavlor och fixade en massa grejer på gården, berättar Peder.

– Efter OS har jag lagt om mina prioriteringar och lärt mig att säga nej till saker. Ska man bli riktigt bra på något måste man fokusera på det.

Vad var det som gjorde att du kom fram till det?

– När framgången kom blev det tydligt vilka parametrar som krävs för att lyckas. Jag insåg att sådana saker inte löser sig av sig själva. Du måste jobba för dem och göra medvetna val när det gäller allt ifrån att hitta nya hästar till min egen fysiska form. Ska du klara av det måste du våga skala av. Du kan inte splittra dig, säger Peder.

– Dessutom har jag en familj som alltid har högsta prioritet. Numera har vi tre barn och jag vill känna att jag har varit närvarande under deras uppväxt.

Samtidigt som Peder pratar om hur viktig familjen är gör hustrun Lisen Bratt Fredricson oss sällskap på altanen. Lisen håller på att rensa i källaren och hon har hittat den ridkavaj som Peder använde när han tog OS-silver i lag i Aten 2004.

Peder säger först att Lisen kan slänga allt hon vill utan att fråga, men efter några sekunders funderande medger han att den där kavajen vill han nog ändå behålla.

Som ett led i att skapa både en hållbar karriär och ett fungerande familjeliv har Peder även ändrat sin syn på kvantitet kontra kvalitet.

Peder Fredricson skrittar med Precious Flip. Foto: Anders Hansson

Tidigare kunde han sitta på hästryggen upp till nio timmar per dag. Nu är dagssnittet nere på runt fem timmar.

– Det slet hårt på kroppen och jag tror inte att det är nyckeln till framgång. Ska du orka prestera måste du må bra fysiskt.

Peder tar en klunk av det varma kaffet innan han fortsätter:

– Utöver att välja bort saker försöker jag bli bättre på att koppla av. Jag är van att hålla igång från tidig morgon till sen kväll men nu tar jag mina kaffepauser och varje morgon läser jag tidningen i lugn och ro. När jag är hemma försöker jag njuta av det och inte tänka på vad jag ska göra nästa dag eller nästa vecka.

– Det har inte varit enkelt att dra ner på tempot, men det är viktigt för att ge sig själv tid till reflektion. Ska du se analysera din situation på ett korrekt sätt – och se vad som kan förbättras – måste du skapa en viss distans och enda sättet att göra det är att ta en paus.

Mycket kan hända på ett år. Förra sommarens OS-silver i Rio de Janeiro innebar att Fredricson tog ett rejält kliv uppåt på världsrankningen.

Det i sin tur öppnade dörrarna till de största tävlingarna runt om i världen där Peder Fredricson och hans två topphästar All In och Christian K under våren och sommaren har svarat för bra resultat.

– Möjligheten att regelbundet tävla på en hög nivå har utvecklat mig som ryttare, säger Peder Fredricson.

Peder Fredricson fortsätter:

– Det är jag självklart tacksam över, men när jag säger att jag är glad över att framgångarna kommit först nu beror det på att jag inte hade velat vara utan de erfarenheter som ledde fram till dem. Hade jag redan från sena tonåren tävlat på de största tävlingarna i snitt varannan helg hade jag missat mycket – och det hade gjort att mitt liv hade känts smalare.

– Nu har jag hunnit med att rida fälttävlan, ridit in hästar och så vidare. Jag är jätteglad över att jag har haft de här åren när det har varit tillåtet att pröva sig fram och där det har funnits en lekfullhet över det jag har gjort.

Några månader efter OS-silvret fick Peder motta Jerringpriset.

Därmed gick han från att tidigare ha varit ett stort namn i Ridsverige till att bli ett nästan lika stort namn i övriga Idrottssverige.

– Jerringpriset var inget som jag hade räknat med, men jag blev väldigt glad när mitt namn lästes upp, säger Peder Fredricson.

Men att Peder Fredricson fick flest röster i omröstningen till Jerringpriset mottogs inte positivt av alla. Det fanns kritiker som kallade det för röstkupp.

Hur reagerade du på den storm som det blev efter Jerringpriset?

– Det låter kanske konstigt men jag tog aldrig illa vid mig. Jag har aldrig jämfört mig med Henrik (Stenson) eller Sarah (Sjöström) utan jag gör min grej. Om några – eller i det här fallet många – tycker jag gör det bra och röstar på mig är jag glad för det och det räckte för mig. Vad som sades efteråt brydde jag mig om, säger Peder.

Foto: Anders Hansson

Det är ovanligt tomt i det stora stallet på Grevlundagården.

När Peder efter tävlingarna i Nederländerna åkte hem till Skåne fortsatte hästarna direkt till Tyskland.

– Eftersom vi inte har så många hästar hemma passar vi på att städa stallet ordentligt, säger Peder när vi lämnat altanen och fortsätter samtalet inne i stallet.

På lördag är det exakt ett år sedan Peder Fredricson tog OS-silver med hästen All In.

Det är också All In som är Peders EM-häst i Göteborg.

Har uppladdningen inför EM sett likadan ut som inför OS?

– Jag tror att det är farligt att lägga kalkerpapper mellan OS och EM och utgå från att gör vi på exakt samma sätt kommer det att gå lika bra i Göteborg som i Rio. Hästar är levande individer som förändras från år till år. All In har blivit ett år äldre och fått mer erfarenhet och det innebär att man måste göra en del justeringar.

– Det där med att hänga kvar vid det gamla tror jag för övrigt aldrig är en bra idé.

En förklaring till att EM-uppladdningen till viss del skiljer sig mot den inför OS är också den operation som All In genomgick i höstas.

Som i de flesta relationer är det viktigare att vara lyhörd än att göra sin egen röst hörd.

Under flera år hade valacken haft återkommande kolikanfall något som visade sig bero på att hästens tarm ibland hängde upp sig på ett ligament som går mellan mjälten och njuren.

Operationen för att åtgärda problemet var enkel, men för att inte riskera något valde Peder att låta All In få en lång konvalescenstid.

Var du någon gång orolig för att All In inte skulle bli bra igen?

– När är man inte orolig egentligen, replikerar Peder Fredricson med ett kort skratt.

– Har man en häst som All In är man alltid uppmärksam och receptiv. Lyssnar du på hästens signaler i tid kan du ofta hitta en lösning innan det har hunnit bli ett stort problem, men missar du signalerna kan det sluta illa. Det är därför du alltid måste vara hundraprocentigt närvarande när du sysslar med hästar.

Med andra ord är det viktigare att kunna lyssna på hästar än att kunna prata med dem?

– Ja, som i de flesta relationer är det viktigare att vara lyhörd än att göra sin egen röst hörd, säger Peder med ett leende.

Den oron som fanns stillades snabbt när All In på senvåren var tillbaka på tävlingsbanorna igen.

Silverhästen från Rio är i dag lika bra som han var för ett år sedan – kanske till och med ännu bättre.

Det har hunnit bli sen eftermiddag.

I trädgården spelar mellansonen Hjalmar fotboll.

– Enda gången han gör uppehåll är när han ska äta. Jag har ibland tänkt att när han blir vuxen och vill visa någon hur han växte upp räcker det med att han ta dem till den gräsplätten där vi har fotbollsmålet, säger Peder med ett leende.

Ridsport-EM i Göteborg är det första internationella hoppmästerskapet i Sverige sedan VM i Stockholm 1990 och de svenska ekipagen kan räkna med ett stort publikstöd.

Sekunderna innan Peder Fredricson och All ska rida in på Ullevi är det dock inte den stora publiken som kommer att fånga Peders uppmärksamhet.

I den stunden är han och hästen i en egen värld.

– Känslan när du och hästen står där och väntar på att få rida in på banan, och du vet att ni båda måste ge 100 procent för att det ska fungera, är väldigt stark och intensiv.

– Du vet att det är nu det gäller – gårdagen och morgondagen spelar ingen roll – och det ger en kick. Det är den känslan som gör att du vill göra det igen och igen och igen.