”Monstret” straffad av Färjestad i tung comeback

Den här säsongen är SHL ett OS-kval. Jag och Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg är ense: Vi vill se överraskningar ta sig rakt in i hans trupp.

Gustavsson var tillbaka i SHL och Karlstad efter åtta år i Nordamerika, men han fick en tung start mot sin ex-klubb. Färjestad gick i mitten av första perioden fram till 2–0, efter att Michael Lindqvist och Rasmus Asplund prickat in varsin puck i Gustavssons plockhandskryss.

I slutperioden bjöd två snabba utvisningar in gästerna i premiärmatchen. Först styrde Mathis Olimb in Linköpings reducering innan Chad Billins bombade in 2–2 bara 66 sekunder senare.

Johan Ryno fick chansen att avgöra för Färjestad i förlängningens slutsekunder, men ”Monstret” räddade straffen utan större bekymmer. Avgörandet dröjde till straffläggningen, då Stefan Steen räddade samtliga LHC-straffar samtidigt som Åslund hittade rätt för FBK.

– Vi krigar och kämpar något kopiöst i dag, det är en riktig lagseger, säger Steen till C More.

