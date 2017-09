Mora tog revansch på Iksu i premiären

Det var öppna spjäll under den första perioden. Mora gick upp i ledning två gånger om, men Iksu kvitterade båda gångerna. Sedan blev det mållöst i andra perioden trots finfina lägen åt båda håll, men målvakterna i respektive lag, Amanda Hill (Mora) och Emelie Frisk (Iksu), höll tätt.

Tredje perioden var en minut gammal, då satte Lina Svarfvar in 3–2 till Mora. Men Iksu kvitterade återigen när Emelie Wibron svepte in bollen bakom Amanda Hill. Mora lät sig inte nedslås, utan Amanda Öhman kunde pricka in 4–3 och gav Mora en mindre revansch från vårens SM-finalförlust mot just Iksu.