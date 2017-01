”När vi pratar om fotboll kan vi stärka tjejers rättigheter”

Fakta. Cecilia Andrén Nyström

Född: 1991.

Från: Stockholm.

Gör: Vd och grundare för organisationen Futebol dá força.

Utvalda utmärkelser: Kompassrosen (Konungens stiftelse för ungt ledarskap) (2014), Innovation in Action One Wish Award, för exceptionella idéeroch enastående insatser (2015), Årets peppare på Idrottsgalan (2016).