NFL-spelares protest på t-shirt skymdes av egna lagets coacher

Över 200 NFL-spelare protesterade på olika sätt under nationalsången under vecka 3 av serien i samband med förra helgen.

På söndagen fortsatte det, men långt ifrån i samma omfattning efter en vecka där diskussionerna gått höga kring protesten. Enligt Reuters deltog runt 40 spelare i olika former av protester.

WNBA-spelarna som var först med protester under nationalsången redan i juli 2016 deltog också på söndagen. Los Angeles Sparks spelare gick tillbaks till i omklädningsrummet under nationalsången inför fjärde finalmatchen mot Minnesota Lynx på hemmaplan. Ställningen är nu 2–2 i bäst av fem matcher.

Trots att Trump gick ut hårt och twittrade om hur viktigt det var att NFL-spelarna stod upp under söndagen och i framtiden, stod flertalet spelare när "The Star-Spangled Banner" spelades.

Men det fanns undantag. Marshawn Lynch hade en T-shirt med texten "Everybody vs. Trump" på sig då han satt ner under nationalsången.

Coacher från hans lag Oakland Raiders omringade honom tätt så han knappt syntes, så att texten på hans T-shirt skymdes, skriver Sport Illustrated, som också hade bilder från händelsen, som visar på en splittring i klubbarna som inte alls fanns för en vecka sedan.

Indianapolis Colts hade överdragströjor före matchen med text att de stod för jämlikhet, rättvisa, enighet, respekt, dialog och möjlighet.

Inte heller Detroits Lions spelare protesterade inför matchen mot Minnesota Vikings, sedan lagets ägare Martha Ford bett spelarna att inte göra det. I gengäld lovade hon enligt Detroit Free Press att donera pengar till olika saker spelarna tycker är viktiga.

Precis som förra söndagen spelades en match i London. New Orleans Saints spelare, coacher och personal stod tillsammans på knä före nationalsången, men reste sig då den började spelas. I motståndarlaget Miami Dolphins stod tre spelare på knä under sången.

Även Baltimore Ravens spelare knäade före nationalsången och möttes då av buanden från hemmapubliken. Även Jacksonvilles och Pittsburghs spelare knäade före nationalsången.

Nio spelare i Cleveland Browns höjde sina knutna nävar över huvudet under sången, liksom fyra spelare i Tennessee Titans. En spelare i Titans stannade i omklädningsrummet.

Los Angeles Rams linebacker Robert Quinn höll upp sin knutna näve under nationalsången, samtidigt som lagkamraten Johnny Hekker höll en arm runt honom.

Cincinatti Colts twittrade sitt stöd för alla som protesterade med att hävda att knäande under nationalsången inte är att visa att man inte respekterar flaggan.

I måndags knäade hela Dallas Cowboys lag ihop med ägaren Jerry Jones, en välkänd Trump-sympatisör, före nationalsången och stod sedan i armkrok med varandra under sången. På söndagen var allt före matchen precis som vanligt igen.

Förra söndagen knäade 32 spelare i Denver Broncos. Den här söndagen bara en enda.

San Francisco 49ers formerade två rader av spelare, en stod ner på knä. Den andra stod upp bakom, men flera av spelarna där la en stödjande hand på sin lagkamrat framför. En protest som möttes av buanden i Phoenix, Arizona.