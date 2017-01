NHL-listan: Alla sviter har ett slut – så också Columbus

Tvärstopp vid 16

Så tog sannsagan om Columbus Blue Jackets och deras segersvit slut. Efter 16 osannolika segrar i rad skulle laget åka till Washington för att tangera Pittsburghs rekordsvit från 1992–93. I stället blev laget nollat av ett tänt hemmalag, som vann med 5–0. Alla tre svenskarna var inblandade i att stoppa sviten. André Burakovsky gjorde 4–0, Marcus Johansson och Nicklas Bäckström assisterade till var sitt mål. Till råga på allt klippte New York Rangers till med 5–4 i Columbus dagen efter och stoppade även hemmalagets hemmasvit vid åtta raka segrar. Rangers är ligans bästa bortalag.

36 underbara dagar

Så lång var Columbus segersvit, som inleddes 29 november med 5–1 mot Tampa. Under sviten klättrade laget från nionde plats totalt i ligan till första. Columbus slog 14 olika lag med en målskillnad på 62–27. Det hann också bli en svit med 18 raka matcher med poäng. Målvakten Sergej Bobrovskij var en stor del i segrarna och noterades för 14 raka vinster. Den näst längsta sviten i NHL:s historia efter Gilles Gilbert, Boston 1975-76, då han stod i 17 raka segermatcher.

Bäckis till 500

Nicklas Bäckström blev den förste i Washingtons Capitals historia att nå 500 assist. Den svenske speluppläggaren blev också den förste av de som draftades 2006 att nå den milstolpen.

Het Backlund

Mikael Backlund gjorde elva poäng på sex matcher innan sviten för den hete västeråsaren tog slog mot Vancouver i lördags. Det tog upp Calgary-forwarden på åttonde plats i svenskarnas poängliga med tolv mål och 15 assist. Under sviten passade han också på att göra sin 200:e NHL-poäng.

46.000 såg svenskmålen

Både Patrik Berglund och Alexander Steen gjorde mål när St. Louis slog Chicago med 4–1 i årets Winter Classics, utomhusmatchen som i år drog över 46 000 till Busch Stadium i St. Louis. Men matchens lirare var Vladimir Tarasenko med gjorde två mål. Ryssen är tvåa i poängligan efter Connor McDavid.

Sandström hyllad

Tomas Sandström spelade 983 grundseriematcher och 139 i slutspel i NHL. 285 av dem med Los Angeles, som fyller 50 år i år. Klubben hyllar därför några av sina största profiler och i lördags var det Tomas tur. Sandström vann VM-guld 1987 och Stanley Cup 1997, då med Detroit. Han spelade också för New York Rangers, Pittsburgh och Anaheim.

Vadet i Chicago

Lagkamarterna Patrick Kane och Jonathan Toews slog vad. Förlorande part i JVM-finalen skulle vara tvungen att ta på sig motsatta landets landslagströja. Toews, som själv vunnit så mycket iförd Kanadas landslagströja, fick under en förnedrande stund dra USA:s tröja över huvudet. Amerikanen Kane njöt av stunden.

