Ny 17-åring klev fram i AIK när Isak stod över

17-åriga stortalangen Alexander Isak, som enligt Sportbladet tackat nej till ett bud från Real Madrid och istället är på väg till tyska storlaget Borussia Dortmund, fanns inte med i AIK:s trupp till matchen mot Vasalund.

Enligt tidningens källor väntas affären gå i lås inom kort och övergångssumman kommer att överstiga 82 miljoner kronor – vilket skulle betyda att Zlatan Ibrahimovics transferrekord från våren 2001 slås.

– Jag kommer säga precis samma sak som när han presenterades som Real Madrid-spelare av kvällstidningarna: Så fort någon truppförändring är klar i AIK så presenteras det på vår hemsida. Innan dess är det bara kvällstidningarna som gör klart med spelare, kommenterar AIK:s sportchef Björn Wesström uppgifterna till fotbollskanalen.

Trots frånvaron av Isak var det en stark startelva AIK ställde upp med på Skytteholms konstgräs.

En spelare som visade spelglädje redan från start var veteranen Stefan Ishizaki som redan efter 90 sekunder tryckte in 1-0 till AIK efter att ett inlägg från Johan Blomberg – även han en av AIK:s piggaste i första halvlek – via ett par Vasalundsspelare letat sig fram till honom.

Ishizaki var även inblandad i den situation där Daniel Sundgren fixade en straff som han själv omvandlade till 2–0.

I paus gjorde AIK hela nio byten och släppte in en hel del unga spelare. En av dem var 17-åringen Albin Linnér, ny från FC Djursholm, som utökade AIK:s ledning till 3-0.

–Som junior kommer man in med extremt mycket energi, man är nästan övertaggad. Vi var åtta juniorer på planen i andra halvlek vilket ger otroligt mycket energi, säger Albin Linnér till C More.

Målvakten Oscar Linnérs lillebror, som beskriver sig själv som en djupledslöpande forward, visade verkligen framfötterna i andra halvlek och kunde mycket väl gjort ett mål till men istället blev det Amin Affane, en av spelarna som spelade både första och andra halvlek, som följde upp med att skruva in 4–0 på ett lågt skott som passerade genom hela Vasalunds straffområde utan att någon spelare rörde bollen.

Nästa lördag möter AIK både Syrianska och Sollentuna på Södertälje Fotbollsarena innan det är dags för träningsläger i Dubai.