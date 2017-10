”Om vi inte vinner har något onormalt hänt”

Malmö FF:s Kingsley Sarfo har kört bil trots att han inte har svenskt körkort. Det visar bilder som TV4:s Kalla Fakta tagit i samarbete med Fotbollskanalen. – Jag gjorde ett misstag som körde ensam och jag vet att det inte är okej, sade Sarfo som hävdar att han just nu övningskör för att få ett svenskt körkort.

AFC Eskilstuna hade skaffat sig vittring på Jönköpings Södra. Då hamnade bollen framför fötterna på Daryl Smylie – som stötte in 1–1 och såg till att det fortsatt skiljer sex poäng mellan lagen i botten av den allsvenska tabellen.

AFC allt närmare nedflyttning efter sent mål

Är champagnen på kylning?

– Nej, man lever väldigt mycket med att vi måste vinna hela, hela tiden. Är det så att vi inte vinner så har något onormalt hänt. Vi har inte vunnit än.

Om resultaten går er väg kan ni i stort sett avgjort allsvenskan på söndag?

– Vårt fokus ligger på att ta minst sju poäng till så att vi vinner. Det är inte klart än, men visst, vi har gjort en bra säsong.

Lokala reportrar tyckte att MFF-kavajen du fick när du presenterades som ny tränare var lite stor. Har du vuxit i den nu?

– Jag kände det väl inte riktigt så. Jag kände att jag ganska snabbt var på plats och kunde tillföra saker. Det finns många i klubben som är beredda att jobba hårt för att nå framgång.

Vad tänkte du om framtiden när kontraktet som förbundskapten för Estland bröts i september 2016?

– När jag slutade i Estland så trodde väl inte jag att Malmö FF skulle byta tränare med tanke på att de var på väg att vinna SM-guld. Det fanns ju inte med, men fick jag önska så ville jag komma till ett lag som hade en chans att vinna sin liga. Jag var beredd att ta något lag i en sämre liga för att få vara lite mer offensiv, inte bara defensiv.

Är du nöjd med säsongen så här långt?

– Jag tycker att vi varit det klart bästa laget. Så jag är nöjd.

Har du känt oro någon gång?

– När vi förlorade mot AFC, spelade oavgjort mot IFK Göteborg, en match vi borde ha vunnit, och sedan förlorade mot Örebro efter uppehållet, samtidigt som Djurgården stormade fram poängmässigt, då blev det en annan stress. Men jag vill inte kalla det oro. När jag kom hit bestämde jag mig för att inte gå omkring och oroa mig eller älta saker. Det är bara att gå all in.

Var 6–0-segern mot Elfsborg i måndags säsongens bästa match?

– Ja, jag tror nog att det är vår bästa match sett över det här året. Det handlar också om att målen trillar in, vi gjorde också många fina prestationer under våren där vi hade extremt svårt att få in bollen. Formen är god, så kan man säga, för även 4–0 på Hammarby är en väldigt bra insats.

Direkt efter förlusten mot Vardar i Champions League talade du om ”ett gigantiskt fiasko”, var det ett fiasko?

– Ja, men Vardar visade att det inte var ett skitgäng. De vara väldigt nära att slå ut FC Köpenhamn och sedan gick de till Europa League och slog ut Fenerbahce. Vi kände att vi skulle avgjort det där mötet hemma, då hade det aldrig blivit någon diskussion. Över de två matcherna var vi alldeles för bra för att inte vinna, vi svek oss själva.

Vad är största skillnaden mellan lag i Champions League och svenska topplag?

– Erfarenheten är alltid viktig och den finns till en viss del i Malmö. Det är inte svårare än att saker ska göras snabbare, du får mindre tid och har mindre plats, det är egentligen det som är skillnaden.

Känner du av samma tryck från fansen i Malmö som i Stockholm?

– Det känns som att Malmö FF har en enorm uppbackning som enda förening i stan. Stöttandet är mycket större för det finns ingen rivalitet med en annan förening. De få gånger vi inte lyckats bra är det klart att man känner av att det är många som är besvikna. Det är av godo att man slipper den rivalitet som finns mellan fansgrupperingar i Stockholm. Antingen håller du på Malmö eller så håller du inte på något, det gör att det blir ett annat lugn.

Din gamla klubb Djurgården är på jakt efter er, hur känns det?

– Det har gjort det imponerande bra och spelat en positiv fotboll. Det är kul att se. Det är väl det laget som kanske har mest kontinuitet av alla och det tror jag varit en framgångsfaktor. Spelarna har en tydlig rollfördelning och verkar trygga i sina roller.

Du har varit spelare, tv-expert och tränare, vad är mest lustfyllt?

– Det var länge sedan jag spelade men det är väl inget som slår att vara fotbollsspelare när man är hel och frisk. Men jag trivs jättebra i dag och känner att jag är på rätt ställe.

Vad har du lärt dig sedan du började som huvudtränare i Åtvidaberg 2005?

– Jag har nog lärt mig att använda de olika erfarenheter som jag varit med om. Jag är både nyfiken och ödmjuk men samtidigt stark i de saker som jag vill bygga mitt ledarskap på. Mer mjuk och flexibel samtidigt som kärnan är beständig.

Vilka är byggstenarna i ditt ledarskap?

– Jag är väldigt ärlig och tydlig. Ärligheten kan ibland vara tuff och jag tror att den uppskattas bland spelarna även om det kan vara tufft att höra sanningen.

Kan det vara svårare att vara ärlig mot spelare med hög status som exempelvis Marcus Rosenberg?

– Marcus Rosenberg är jätteviktig för Malmö FF med hela hans identitet. För att jag ska förtjäna hans respekt måste jag var ärlig och tydlig annars blir man lätt genomskådad. Med den ärligheten och tydligheten så brukar det bli rätt bra samtal.

Vad betyder Rosenberg för Malmö FF?

– Jättemycket. Han vet vad Malmö FF står för, han vet hur man ska vinna och han har alltid i sig att vara bäst när det gäller. Och han älskar klubben. Om nästa år nu blir hans sista, vilket är troligt, så gäller det att han smittar av sig så mycket som möjligt för att föra traditionen vidare.

Du var förbundskapten i två och ett halvt år för Estland, vad var det speciella med att leda ett landslag?

– Att ha varit på den scenen och spela mot de största spelarna känns väldigt tryggt, det var trots allt 30 landskamper och det gav erfarenhet. Matcherna betydde väldigt mycket och man fick slå ur underläge, det får vi inte speciellt ofta med Malmö FF. När man ska ha spelarna i sju till nio dagar så måste man vara väldigt bra på att förklara hur vi ska spela, det tror jag att jag tagit med mig. Jag har blivit vass och tydligt i att hålla möten i en kvart som ger väldigt mycket i form av utveckling av ett lag.

Vad har Djurgårdens ledare ”Putte” Carlsson betytt för dig?

– Han är den idrottsledare som jag som spelare har varit i närheten av som har betytt allra mest. Han är väldigt driven och planerar för framgång mer än någon annan jag upplevt. Han var med när jag gick från spelare till tränare och det gav mig en bra start. Han finns fortfarande med i min närhet, kanske mest som en nära vän.

Du har bott länge på Lidingö men du tillbringade dina två första år, och sedan flera somrar, i Malmö, känslan av att komma tillbaka till dina rötter?

– Det har varit otroligt roligt att komma ned hit. Jag har alltid velat komma tillbaka till Skåne och bo här någon gång. Jag har två halvsyskon här och även om jag som spelare och ledare är förknippad med Stockholm så är det här en annan sida. Det är lättare att komma in i det sociala när man hittar och känner sig hemma.

Är du kändis på Lilla torg?

– Det är jag säkert fast jag är aldrig på Lilla torg. Jag är i princip aldrig inne i Malmö förutom när jag jobbar. Jag håller mig mest med familjen.

Vad gör du när du njuter?

– Ja, vad gör jag då? Det kan nog vara olika saker, jag försöker nog bli medveten om att jag njuter i olika situationer. Det är sällan man gör det som fotbollstränare, det är hela tiden bara nästa minut, nästa träning eller nästa match. Jag har en bild av att jag ska njuta som svensk mästare i vinter.

Njuter du inte av en seger?

– Jo, men det beror på hur långt det är till nästa match. Efter matchen mot Elfsborg så släckte jag nog den lampan vid elvatiden dagen efter för då började jag titta på Halmstad.

Höjs kraven nästa säsong?

– Så är det men jag är inte där än. Jag är på väg mot Halmstad på söndag. När man har ansvaret som tränare så är det bara nästa match som gäller, det kanske låter tråkigt men det går liksom inte att fundera så mycket längre.

Hur mycket får du vara med och forma spelartruppen?

– Det är Daniel Anderssons bord att rekrytera, skriva kontrakt och hålla i budgeten. Men vi samarbetar jättebra och pratar nästan dagligen om både nuet och framtiden.

Allan Kuhn fick gå trots att han förde MFF till SM-guld i fjol, är du orolig för att få sparken?

– Jag har ju inte vunnit något guld än, det är liksom det vi ska göra tillsammans. Jag har gått in i det här jobbet med att bara njuta och göra mitt bästa. Jag låter bli att känna någon oro över huvud taget, det kommer aldrig hjälpa mig, jag kör bara, säger Magnus Pehrsson.