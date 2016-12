På ”Boxing Day” fylls fotbollsarenorna i England – trots få derbyn

För den som vill fylla annandagen med tv-matcher är schemat komprimerat.

Londonderbyt Watford–Crystal Palace inleder 13.30, följt av Manchester U–Sunderland 16.00 och Hull–Manchester C 18.15. Sedan kan man avrunda med toppmöte i Championship, Newcastle–Sheffield W 20.45.

För Crystal Palace sker det under ledningen av ny manager. Alan Pardew fick sparken två dagar före julafton, efter knappt två år på posten. Knappast överraskande. Palace balanserar precis ovanför nedflyttningsstrecket, försvaret läcker, och laget har tagit minst poäng av samtliga i Premier League under kalenderåret 2016. Bookmakers sänkte dessutom oddsen på att han skulle sparkas redan för en månad sedan.

Efterträdare är den sparkade engelske förbundskaptenen Sam Allardyce.

Matcherna under julhelgen kan användas som indikator på hur ligatabellen till slut kommer att gestalta sig. Sex av de senaste sju säsonger har det lag som toppat tabellen vid jul vid stått distans och vunnit Premier League. Enda undantaget är säsongen 2013–14, då Arsenal toppade och Manchester City var trea. City trampade loss under våren och vann titeln.

Går man tillbaka till 90-talet bjöd utvecklingen efter jul större raffel.

1996–97 toppade Liverpool vid jul, men Manchester U gick från femte plats till ligatiteln.

Säsongen efter kopierade Arsenal bedriften, var 13 poäng bakom ledande Manchester U vid jul, men hämtade in och vann ligan.

1998–99 tappade Aston Villa ledningen vid jul, och slutade sexa. Manchester gick från tredje till första plats.

Den här säsongen går Chelsea in i julhelgen som ligaledare. Och det bådar gott för fansen. Klubben har vunnit ligan fyra gånger efter millennieskiftet, och vid samtliga tillfällen har man toppat vid jul.

Nu har Chelsea dessutom fördel av att man till skillnad från toppkonkurrenterna inte är involverade i kraftödande cupspel, bortsett från FA-cupen, där de stora lagen går in i tredje omgången, som spelas första helgen i januari.

Chelsea möter Bournemouth hemma på Stamford Bridge på annandagen, och kan därmed befästa serieledningen ytterligare. Managern Antonio Conte får dock komponera en startelva som saknar både skytteligaledaren Diego Costa och innermittfältaren N’Golo Kanté. Båda drog på sig sina femte gula kort för säsongen i segermatchen mot Crystal Palace senast (1–0), och är avstängda en match.

Avstängda på annandagen är även Jamie Vardy, Christian Fuchs och Robert Huth, Leicester, Sergio Agüero, Manchester City, Matthew Lowton, Burnley, Marko Arnautovic, Stoke, och Pedro Obiang, West Ham.

Många spelare står på fyra gula kort, och riskerar därmed avstängning i den omgång som spelas runt nyår (se faktaruta).

Reglerna i Premier League är sådana att fem gula kort före 31 december innebär avstängning en match. Från 1 januari blir spelare avstängda endast om de kommer upp i 10 eller 15 gula kort, med en amnesti för 10 gula kort som träder i kraft 9 april.

Dissekerar man annandagsfotbollen ytterligare kan man konstatera att Manchester United klarar julstressen bäst.

I de 22 matcher laget spelat på annandagen sedan Premier League sjösattes säsongen 1992–93 har man snittat 2,55 poäng per match. Arsenal är distanserad tvåa med 2,16 poäng per match. Inga andra lag når över 2 poäng.

Nu är det Sunderlands försvar som Zlatan Ibrahimovic & Co ska peta hål på. Och det borde gå. Sunderland ligger under nedflyttningsstrecket, har förlorat sex av åtta bortamatcher under hösten, och kryssat en.

Statistiken på Old Trafford är dessutom närmast hänsynslös. Sunderland har bara vunnit där två gånger under de senaste 64 åren, 1968 och 2014.