På lördag kommer 780 personer att svettas bort

Fakta. Lidingöloppet i siffror

Sträckan runt ekvatorn (4 000 mil) löptes under 2016 15,3 gånger. Sträckan runt ekvatorn har totalt löpts 410 gånger.

Genomsnittsvikten på Lidingöloppslöparen är 63 kg. Löparen tappar cirka 8 hekto per mil. Det innebär att 780 personer försvann under 2016 genom svettning och totalt under alla år har 19 914 personer svettats bort.

Mat och dryck till Lidingöloppet (2016)

Blåbärssoppa: 3 000 liter

Kaffe: 12 000 koppar (1 500 liter).

Bananer: 5 307 kilo (25 000 stycken).

Kanelgifflar: 67 000 stycken.

Saltgurka: 68 hinkar (340 kilo).

Portabla toaletter: 380 stycken.

Källa: Lidingoloppet.se (L-E Dahlstedt)