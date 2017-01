Johan Croneman: På några sekunder kan Vranjes säga emot sig själv

Karin Frick leder sändningarna och är oftast bra och kompetent, men det är faktiskt inte nödvändigt att till varje pris snacka upp varje match in absurdum, och göra det gång på gång och hela tiden: Hur spännande det kommer att bli och hur spända vi är och vilka förväntningar vi har!

Per Johansson är initierad, givetvis, som ledare och tränare under många år har han kunskaper utöver de vanliga – han har tyvärr rätt svårt att under delar av matcherna göra sig begriplig. Vilken nivå skall han lägga sig på? Ibland glömmer han helt bort att han har en publik på många hundra tusen som sitter och tittar, han pratar i stället ibland som om han stod som tränare med spelarna i en ring på plan omkring sig och försöker dela ut order om hur nästa spel skall se ut, vilken variant man skall försöka sig på.

Det blir rena snurren. Och mycket fikonsnack som bara några få begriper.

Mesta fikonsnacket i studion står dock Ljubomir Vranjes för, han bara öppnar munnen och låter det komma ut. Ibland pratar han tills han helt tappar tråden och glömmer vad han skulle ha sagt. Jo, det gör vi ju till mans, men det är mer än olyckligt om man gör det som expert och kommentator – när Ljubomir Vranjes nu inte säger helt emot sig själv inom loppet av några sekunder.

Han tappade det helt när de hade unge fräcke fantastiske Jerry Tollbring i studion efter Vitryssland-matchen, plötsligt visste knappt Vranjes ens var han befann sig – inför Sveriges kvartsfinal mot Frankrike sade han först angående de 28.000 på läktarna att de svenska spelarna knappt kommer ta någon notis, man är så koncentrerad på sin uppgift, men de svenska spelarna kommer ju spela inför ett fruktansvärt tryck.

Ljubomir Vranjes är en riktig messerschmit, han vet tvärsäkert rubbet, allt om alla, om han nu alltså bara kommer ihåg vad han skall veta allt om. Staffan Olsson vår förre förbundskapten är som vanligt tryggheten själv, han tar inte per automatik så mycket plats, men han är hela tiden intressant att lyssna på, och han verkar ha utmärkt koll på var man lägger ribban och svårighetsgraden. Och så har han det där lugnet man som tittare vill vila i under en paus. Vranjes smattrar på som om han hade betalt per ord och matchen fortfarande pågick.

Ljubomir Vranjes är en riktig messerschmit, han vet tvärsäkert rubbet, allt om alla, om han nu alltså bara kommer ihåg vad han skall veta allt om.

Jacob Hård hade åkt till Oslo för att få bekräftat att allt han sagt från början givetvis stämde, det var han noga med att påpeka gång efter annan. Det var en mycket låg dos som Johaug hade fått i sig, enligt Hård ett mycket viktigt faktum. Enligt andra: Helt ointressant när det gäller anabola. Skillnaden går mellan 0 och 1 inte mellan 7 nanogram per milliliter och 13. Antingen har man det eller så har man det inte.

Jacob Hård poängterade också flera gånger att alla (!?) nu var helt överens om förloppet, att hon tagit salvan och att det var på det sättet hon fått i sig den anabola steroiden. Alla andra teorier kunde nu skrinläggas och betraktas som enbart spekulativa och konspiratoriska.

Många andra känner till att clostebol är en utmärkt anabol, särskilt för kvinnor, favoritanabol i gamla DDR, ger bra resultat, och har mycket kort halveringstid. Svår att upptäcka. En salva skulle kanske till och med räcka som backup.

När Johaug fastnade i den där dopingkontrollen skall hon för kontrollanterna ha berättat att hon tagit Trofodermin. Varför gjorde hon det? Det var ju långt senare man kom fram till vad salvan innehöll.

Om jag är konspiratoriskt lagd? I det här fallet, ja, liksom i alla dopingfall där de ertappade tävlar i bortförklaringar. I veckans förhör har allt gått ut på att få Johaug till OS 2018. Ingenting annat. Vi är inte närmare sanningen nu än vi var i oktober.