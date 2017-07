Peder Fredricson nära drömsegern – trots att han höll på att trilla av

– När något sådant här händer är det enkelt att man direkt efter försöker samla ihop och organisera sig men jag fortsatte att rida för att vinna och det gick ju nästan vägen, konstaterar Peder Fredricson.

Det var i slutet av omhoppningsbanan som Peders häst All In - även kallad världens bästa häst - hoppade onödigt högt över ett hinder.

Det gjorde att Peder tappade balansen. Hans vänstra fot trillade ur stigbygeln och han fick kämpa för att inte trilla av.

– När vi var mitt över hindret tänkte jag: ”undra om jag verkligen landar i sadeln”, säger Peder Fredricson.

Det gjorde han - men att fullfölja omhoppningen i maxfart utan det stöd som en stigbygel ger krävde sin ryttare.

– All In är en känslig häst och därför är han inte en häst som du vill rida utan stigbyglar. Helst av allt ska du inte sitta ner när du rider på honom utan stå upp i lätt sits, förklarar Peder Fredricson.

Något som inte är möjligt utan stödet från stigbyglar men den här söndagen brydde sig inte All In om att hans ryttare satt ner i sadeln.

Hästen fortsatte att göra sitt yttersta och ekipaget red i mål som tvåa - bara 46 hundradelar efter segrande Steve Guerdat från Schweiz.

Redan före söndagens Falsterbo Grand Prix - som är tävlingarnas största och mest prestigefyllda klass - sa OS-silvermedaljören och Jerringpristagaren Peder Fredricson att det alltid har varit en dröm och ett mål för honom att vinna den här klassen.

Något han inte har lyckats med trots flera försök.

En regnig söndag i juli 2017 var han bara 46 hundradelar ifrån - men det var trots allt en nöjd tvåa som mötte journalisterna efter prisutdelningen.

– Man får inte vara så sniken att man går och tjurar när man har kommit tvåa, säger Peder Fredricson med ett leende.

Tävlingarna i Falsterbo var det sista tuffa genrepet för All In inför EM i Göteborg i augusti.

Som hästen har uppträtt under tävlingarna är Peder Fredricson och All In en stark guldkandidat i hemmamästerskapet.

Nu ska formen toppas ytterligare och för All In innebär det att han nu får två tävlingsfria veckor. EM-uppladdningen fortsätter sedan med två mindre tävlingar.

– I dem kommer jag anpassa hur många klasser han får gå – och nivån på klasserna – beroende på hur han känns, berättar Peder Fredricson.