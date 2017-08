Peder Fredricson rider för guld

INBLICK RIDSPORT. Valacken All In är den lilla hästen med den stora kapaciteten. Det sistnämnda i kombination med en ryttare som förstår hästens små egenheter gör att det på söndag eftermiddag kommer att bli ett blå-gult guldfirande på Ullevi.

Det är lördag i EM-staden Göteborg.

Sent på fredagskvällen har det svenska laget ridit hem ett lagsilver och inte oväntat var det Peder Fredricson som blev silverhjälte. Sverige var i ledningen före lagfinalen, men när både Malin Baryard Johnsson och Douglas Lindelöw hade problem inne på banan vilade allt ansvar på lagets sista ryttare Peder Fredricson.

Guldchansen var visserligen borta men skulle det över huvud taget bli en svensk medalj var Peder Fredricson och All In tvungna att gå felfritt inom maxtiden. Något de gjorde och ett svenskt lagsilver var i hamn.

Den felfria ritten innebär att Peder också behöll ledningen i den individuella tävlingen.

Peder och All In har inte rivit ett enda hinder under de tre kvalomgångarna. Nu väntar avgörandet. Det är tätt i toppen och mindre än ett nedslag skiljer de fem bästa åt.

– Jag är i samma sits som laget var i och jag är helt medveten om att det kommer att bli tufft på söndag med två rejäla banor. Det är superryttare som är här med världens bästa hästar, säger Peder Fredricson inför söndagens individuella final som avgörs i två omgångar och dit ekipagen tar med sig resultaten från den tre kvalomgångarna.

Efter tre intensiva tävlingsdagar fick både Peder och All In ledigt på lördagen.

På morgonen var All In ute och gick med sin trogna hästskötare Malin Henlöv. Efter det fick valacken massage och på eftermiddagen red Peder honom en stund.

Peder själv passade också på att få massage, men framför allt ägnade han lördagen åt att ”göra så lite som möjligt” som uppladdning inför guldjakten.

Vid sin sida under hela EM har Peder haft hustrun Lisen Bratt Fredricson och storebror Jens Fredricson. Både Lisen och Jens har tävlat på hög nivå och ridit mästerskap.

Tillsammans lägger de tre upp taktiken inför varje runda, och Lisen och Jens är också Peders ögon på läktaren. Om de upptäcker att flera ekipage till exempel har problem med ett speciellt hinder meddelar de Peder och diskuterar om det är läge att ändra den ursprungliga planen.

– Jag har ett starkt team bakom mig. Jens och Lisen betyder väldigt mycket. De har själva rutin och känner mig och All In, säger Peder Fredricson.

För ett år sedan red Peder Fredricson och All in hem ett OS-silver.

I Göteborg är planen att medaljen ska skimra i guld.

– Mitt mål är att plocka fram det bästa ur All In i varje runda, men utan att tvinga fram något. Det ska komma ifrån honom själv och för att det ska ske måste jag lyssna på honom och nästan leka fram det för då mår han som bäst, berättar Peder Fredricson.

Efter fyra år tillsammans är Peder och All In ett sammansvetsat par – på många sätt påminner de om ett gammalt äkta par som är så trygga med varandra att de också kan skoja om varandras egenheter.

– All In tar allt större plats i mitt liv, säger Peder med ett skratt.

– Men han är verkligen en diva. På framridningen i fredags fick han syn på skärmen som har varit där hela tiden, men plötsligt skulle han inte gå förbi den. En stund senare skulle han bajsa och då ville han inte gå samtidigt utan stå stilla. Sådana där grejer har han för sig hela tiden, fortsätter Peder.

När det är allvar är dock divalaterna borta. Då är det Peder och All In mot världen – eller som på söndag eftermiddag mot Europas bästa hoppekipage.