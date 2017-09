Peder Fredricson satsar på världscupen för första gången

För Peders del börjar dock allt om redan den här veckan när han tävlar i Rom med bland annat stallets andra topphäst Christian K.

Det blir också Christian K som Peder rider i världsfinalen i lagtävlingen Nations Cup som avgörs i Barcelona vid månadsskiftet.

Utöver Peder och Christian K är följande fyra ekipage uttagna: Douglas Lindelöw/Zacramento, Henrik von Eckermann/Mary Lou 194 eller Chacanno, Rolf-Göran Bengtsson/Spring Dark och Evelina Tovek/Castello 194.

Vilka fyra som får starta är ännu inte bestämt.

– Det blir spännande att se vad vi kan uträtta i den finalen, säger Peder.

När DN pratar med Peder Fredricson har knappt fyra veckor hunnit gå sedan han och Al In - som kallas för Allan - med minsta möjliga marginal vann EM-guld i hoppning inför hemmapubliken på Ullevi.

– På många sätt känns EM som en saga eller en dröm. Allting var på min sida under de där dagarna, säger Peder Fredricson.

Jag skulle nästan säga att han känns bättre än någonsin.

Veckorna efter guldritten har för Peders del handlat om att leta nya hästar, bland annat har han varit i Belgien och provridit flera hästar. Letandet kommer att fortsätta även om han från och med den här veckan är tillbaka på tävlingsbanorna igen.

– Än så länge har jag inte hittat någon häst som jag har blivit riktigt intresserad av, men jag vet att det här är ett mödosamt arbete som tar tid så det är bara att fortsätta, säger Peder.

– Det är en mängd olika saker som måste stämma för att man ska hitta den där specielle hästen, men känslan när man gör det är ungefär som när man går på kantarelljakt och kommer fram till en plats i skogen där marken är alldeles gul av kantareller.

Samtidigt som Peder har letat nya hästar har hans guldklimp All In gått i hagen och haft det bra.

– Direkt efter EM kollade vi naturligtvis att allt var bra med "Allan" och allt var 100 procentigt med honom. Jag skulle nästan säga att han känns bättre än någonsin.

Men efter den urladdning som ett mästerskap är - och inte minst den fysiska ansträngning som det innebär - valde Peder att ge "Allan" tävlingsledigt.

– Sammanlagt får han sex veckor paus från arbete, men han går inte bara i hagen utan han hålls i gång en del också så att han inte tappar muskler och kondition.

Tanken är att All In ska göra tävlingscomeback i Oslo där säsongens första världscuptävling avgörs mellan 12-15 oktober.

– Jag kommer att matcha både All In och Christian K i världscupen, men planen är att All In får börja, säger Peder Fredricson.

