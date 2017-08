Pekas ut som nye Bolt: ”Jag är väldigt inåtvänd”

Wayde van Niekerk sprang ett helt fantastiskt lopp i finalen på 400 meter vid OS i Rio de Janeiro. Han var bara tre hundradelar från att bli förste mannen under 43 sekunder.

Men trots att han satte världsrekord, 43,03, så var det nästan så ingen som märkte vilken fantastisk prestation den 25-årige sydafrikanen gjort. I Rio var allt ljus på en viss Usain Bolt.

Desto intressantare då att när Usain Bolt ombeds peka ut vem han tror ska kunna ersätta honom som friidrottens största stjärna, så nämner han just Wayde van Niekerk.

Och på löparbanan kan van Niekerk jämföras med Bolt redan nu. Han är till exempel den enda som sprungit under tio sekunder på 100 meter (9,94), under 20 sekunder på 200 meter (19,84), under 31 sekunder på 300 meter (30,81) och under 44 sekunder på 400 meter (43,03).

Men det där andra, att stå i rampljuset är inget för sydafrikanen. På presskonferensen här i London pratade han så tyst att man knappt hörde vad han sa.

– Jag är en mycket avslappnad person som gillar min ensamtid. Jag tror jag är väldigt inåtvänd, beskrev Wayde van Niekerk viskande när han ombads jämföra sig med Usain Bolt.

– Jag känner mig hedrad att jämföras med någon så stor som Usain Bolt. Det visar att jag gjort något bra inom friidrotten. Och det ger mig en känsla av tacksamhet att han visar mig en sådan respekt. Naturligtvis känner jag samma respekt för honom och för vad han gjort för sporten.

– Men som jag sagt tidigare, det är en sak att bli omnämnd som nästa stora stjärna, det är en annan sak att arbeta hårt och förtjäna titeln, säger van Niekerk som beskriver sig som utåtvänd när han är tillsammans med människor som står honom nära.

Här i London satsar van Niekerk på att vinna både 200 och 400 meter. Något som bara amerikanen Michael Johnson gjort tidigare.

Med tanke på att han är snabbast i världen i år på 400 meter med 43,62 och näst snabbast på 200 meter med 19,84, så är det långt ifrån en omöjlighet.

– Jag har alltid velat springa både 200 och 400 meter. I början av det här året tänkte jag att jag sprungit bra på 400 de senaste tre åren, så varför inte utmana mig själv och försöka mig på dubbeln, säger Wayde van Niekerk, som tror att hans värsta motståndare är han själv:

– Det här är första gången jag utmanar mig själv på den här nivån och försöker springa sex lopp. Ärligt talat så är jag nervös, men jag är också säker på att det kommer att gå bra.

