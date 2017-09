Pelle Blohms självbiografi är rak och självutlämnande

Pelle Blohm

Född: 10 februari 1967, i Örebro.

Klubbar i karriären: BK Forward (-1988), Örebro SK (1989-91, IFK Norrköping (1992-95), Dalian Wanda, Kina (1996), Viking Stavanger (1997-98), Gais (1999-00).

Landskamper: 1 A.

Efter karriären: Tidigare expertkommentator för Kanal 5, C More och radion, samt under en tid allsvensk krönikör i DN. I dag frilansskribent om fotboll och kultur, med bland annat krönika en gång i veckan i Nerikes Allehanda.

Bibliografi: ”Pionjär i Mittens Rike” (2004), ”Blohm står när dom andra faller” (2017).