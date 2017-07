Peter Sagan diskad i Tour de France

Segern var Démares första i Tour de France. Tvåa i spurten blev Peter Sagan och trea norrmannen Alexander Kristoff. Thomas fick samma tid som vinnaren eftersom kraschen hände inom de sista tre kilometerna, och behåller totalledningen, sju sekunder före Sagan.

Mark Cavendish tog sig i mål, men var rejält mörbultad. Inte nog med att han trycktes in i kravallstaketet. Han blev också överkörd av John Degenkolb.

BREAKING: Early reports suggest Mark Cavendish has suffered a fractured shoulder in this terrifying crash. (via @Jono_HB ) pic.twitter.com/5e0OqZG0w5

Enligt brittiska Eurosport säger tidiga rapporter att Cavendish drabbats av en fraktur i axeln.

Efter målgång var Peter Sagan snabbt framme hos representanter för Dimenson Data-stallet för att fråga hur det gått med Cavendish.

Kommentatorerna i svenska Eurosport, Roberto Vacchi och Anders Adamsson tyckte inte att Peter Sagan variatt ojysst på något sätt. Cavendish hade en annan uppfattning:

"I'm not a fan of him putting his elbow into me like that." - @MarkCavendish on Peter Sagan. pic.twitter.com/njVbl8kaAJ