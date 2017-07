Pia Sundhage: ”Jag är väldigt stolt över att vi spelar roll”

Det faktum att Sundhage gjort sina sista matcher med laget under EM-slutspelet har poppat upp under intervjustunderna under turneringen.

Hon har inte med ett ord nämnt vad hon specifikt tänker sig för uppdrag framöver, utan varit helt fokuserad på att coacha laget.

Innan turneringen startade sade hon dock att oavsett vad som händer under EM har resan varit helt fantastisk.

– Att jobba med de här tjejerna har gjort mig till en bättre coach, och jag är oerhört stolt över det vi har gjort. Och då säger jag det innan EM startar. Sedan är det naturligtvis roligare om det blir lite mål, och tjo och tjim.

– Men den här känslan, stoltheten över var vi åstadkommit, den kommer ifatt mig lite då och då.

När hon, efter avslutat gruppspel, fick en fråga om vad landslaget behöver för att utvecklas ytterligare blev hon pratsam.

– Vad svensk fotboll behöver är en spelare på mitten, en ung Caroline Seger som har en förmåga att spela bra både försvarsspel och anfallsmässigt, som har spelet både framför sig och bakom sig, både det korta och det långa spelet. Det kräver bra speluppfattning och ett klös i dojan.

– Jämför med en spelare som Dzsenifer Marozsan, som man tidigare sade bara kunde spela forward. Hon har utvecklats, och är i dag en spelare som förgyller anfallsspelet, hon gör andra bra, men kan även avgöra själv, som i OS-finalen. Det gäller att hitta en sådan spelare, och ha tålamod att låta henne utvecklas.

Apropå vad hon är mest stolt över som svensk förbundskapten:

– Det är att jag har varit tillgänglig. Sen jag kom till Sverige i oktober 2012 har jag försökt vara den bästa ambassadören för damfotbollen. Jag har haft föreläsningar, åkt till fotbollsklubbar och distrikt och stått inför styrelser och pratat.

– Jag har försökt besvara frågor så mycket som möjligt inför medierna.

– Jag kommer fortfarande ihåg när Kristine Lilly (landslagsspelare i USA) en gång sa till mig att ”your passion for soccer is contagious” (din passion för fotbollen smittar av sig). Och det hoppas jag att någon av de här fåntrattarna också ska säga – efter fem år. Att jag på något sätt har inspirerat dem. För det här är jag så väldigt stolt över, jag är tacksam och det är inspirerande. För att vi spelar roll, väldigt mycket, för nästa generation.

– Det har varit mycket resor hit och dit och intervjuer. Men jag har gjort det i damfotbollens namn. Så det är jag mest stolt över.

– Sen när det gäller intervjuer och när det blir press har min syster lärt mig en väldigt bra sak. "Du behöver inte försvara dig, men du får försöka förklara dig". Och det har jag levt jättemycket efter.

I vilka lägen har det varit jobbigt att vara ambassadören eller den här förebilden?

– Jag kan jag faktiskt inte hitta några sådana. Att man måste gå upp tidigt på morgonen – för att åka till SVT…! Haha!

– Nej, men jag är faktiskt barnsligt förtjust i att skriva autografer – och att folk vill ta selfies. Det är jag barnsligt förtjust i. Det handlar kanske om att man vill bli bekräftad. Men det bekräftar inte bara mig, utan det bekräftar damfotbollen. Det blir så mycket större. Känner någon igen mig känner man igen damfotbollen. Även spelare har ett stort igenkänningsvärde i dag. Det har ändrats från EM på hemmaplan 2013 till i dag.

Apropå om arbetet ska stanna av med ny förbundskapten:

– Damfotbollen är ju så kraftfull, så det kommer givetvis att fortsätta – även om det kommer fortsätta på ett annat sätt. Sen händer alltid så mycket med den enskilda fotbollsspelaren när det kommer in något nytt. För här har vi ju lite satt våra roller.

– Men det som tar slut här är bara just den här gruppen. Det är ett antal ledare som försvinner och det är klart att vi har fått en relation med spelarna, från 2013 till i dag har det hänt mycket. Och den relationen i sig har gjort att vi har svetsats samman. Peter Gerhardsson får ta över ett kanongäng.

Tankar om den egna framtiden, innan hon reste ner till EM:

– Jag hade en idé om att ”man kanske ska bli pensionär och börja rida”. Men nu inser jag att det är löjligt. De där två målen och mattan som är däremellan… Det är där jag måste vara.

– Sen är frågan vad jag kommer tycka är roligt. Jag kan inte fullfölja den tanken riktigt än. Och jag vet inte i vilket sammanhang jag kommer jobba eller vilka chanser jag kommer få. Men jag ska jobba på Svenska fotbollförbundet fram till sista december.