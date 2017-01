Plats hålls i VM-truppen för Jakobsson med skärmförbud

Försvarsjätten Jesper Nielsen såg ut att trivas i den gigantiska Accorhotel Arena där Sverige spelar sina gruppmatcher. 27-åringen drabbades av influensa under julhelgen och kunde inte spela någon av de tre träningsmatcherna hemma i Sverige.

Men nu på plats i Paris, som är hans nya hemstad sedan han inför den här säsongen skrev på för storlaget Paris Saint-Germain, står det klart att han är spelklar och troligtvis spelar i premiärmatchen mot Bahrain i morgon, fredag.

Även Philip Stenmalm tränade för fullt. Efter segermatchen mot Chile i måndags kände vänsternian sig dålig i magen och isolerades från den övriga truppen, men nu är även han klar för spel.

Kvar hemma i Sverige är dock storskytten Johan Jakobsson. Hjärnskakningen han ådrog sig i den första träningsmatchen mot Norge har visat sig vara värre än man först trott.

29-åringen är tillbaka på ruta ett och har ännu inte kunnat träna ordentligt. Under sin rehabilitering får han inte läsa, se på tv eller några dataskärmar.

Landslagsledningen håller dock dörren öppen för vänsternian som valdes in i all star team under EM 2014.

Totalt är 17 spelare på plats i Paris, men det är bara 16 som kommer med i den slutliga truppen. Just nu lutar det åt att man bara skriver in 15 för att hålla dörren öppen. Under turneringens gång får man också byta ut två spelare.