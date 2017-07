Pojke bestals på Wimbledonhandduk – får nu en grand slam-samling

Efter att Sock kastat sin använda handduk till pojken på läktaren böjde sig amerikanen, 18-rankad i årets turnering, ner för att packa ihop sina saker. Han såg då inte vad som till slut hände på läktarplats.

I samma sekund som pojken fångar handduken från Sock får även en äldre man grepp om den. Den äldre åskådaren sliter och drar tills souveniren blir hans.

Händelsen fick snabbt stor uppmärksamhet på sociala medier, även av Jack Sock som efterlyste den drabbade pojken både via Twitter och Instagram.

If anyone knows the kid that unfortunately had the towel ripped out of his hands...tweet his name at me and I'll be sure to get him one