Rapport från en hästfest: Stortalangen missade finalen

GÖTEBORG. Strålkastarljuset förstörde guldchansen, men Peder Fredricson såg till att det sent på fredagskvällen blev svenskt silverjubel på Ullevi i Göteborg. Peder Fredricson och All In var felfria för tredje dagen i rad. Silverhjältarna Peder och All In är också i fortsatt ledning individuellt. Vann lagtävlingen gjorde Irland.