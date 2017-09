Ryter till om planbristen: ”De värderar barn olika”

Stockholms fotbollförbund (StFF) har tagit fram statistik över behovet av nya planer och enligt den behöver Norrmalm och Södermalm 1,3 nya fotbollsplaner. Bromma beräknas behöva 6,6.

Martin Carlon, ordförande i Norrtulls SK, anser att StFF diskriminerar barnen på Norrmalm. På Norrmalm går det nästan 7 .000 barn och ungdomar i fotbollsålder per fullstor fotbollsplan, nästan tre gånger så många som på Södermalm som har näst flest barn per fotbollsplan. Där går det 2.500 barn per plan och i Bromma 1.600.

– De värderar barnen olika, det stämmer inte överens med förbundets värdegrund, säger Carlon och hänvisar till dokumentet på förbundets hemsida där det står att alla människors lika värde ska respekteras.

Björn Eriksson, förbundschef på Stockholms fotbollförbund, menar att förbundet inte gjort någon prioritering baserat på människovärde.

– Alla klubbar i Stockholm känner av bristen på planer, säger han.

Eriksson berättar att behovet av nya planer baseras på hur många lag som är aktiva i en viss stadsdel. På Norrmalm huserar 56 lag medan siffran på Södermalm är nästan fem gånger så stor och i Bromma finns över 360 lag vilket medför att behovet av nya fotbollsplaner är större där.

Martin Carlon.

Enligt Martin Carlon är det inte rätt sätt att mäta behovet av nya fotbollsplaner.

– Med den logiken skulle det inte byggas några fotbollsplaner i nybyggda områden eftersom det inte finns några lag där. Man måste se till hur många som bor eller beräknas bo på en plats för att få fram behovet.

Björn Eriksson menar att StFF arbetar för att alla barn ska ha möjligheten att spela fotboll.

– Vi jobbar för att det ska byggas en fotbollsplan när det byggs nya stadsdelar. Man kan inte göra som i Hammarby sjöstad där man byggde hela området utan en enda plan.

Enligt Mirja Räihä, vikarierande idrottsborgarråd i Stockholm, är det många olika behov som behandlas när en ny stadsdel växer fram.

– Det finns många olika intressen för att uppfylla servicebehovet i Stockholm. Fotboll är inte den enda idrotten, vi måste tänka på andra grenar också.

Martin Carlon hävdar att den sneda fördelningen bör ändras och att det måste byggas fler planer på Norrmalm och att politikerna undviker frågan.

– Det saknas engagemang för att lösa frågan, ingen vill ta tag i den.

På Stockholms fotbollförbund jobbar man enligt Eriksson för att så många som möjligt ska få tillgång till fotbollsplaner men att beslutet om var de byggs inte ligger hos dem.

– Det är Stockholms stad som beslutar var planerna till slut byggs. Våra siffror är bara ett sätt att få fram statistik över hur många som behövs, säger han och fortsätter:

– Planerna hamnar där det finns plats att bygga dem, ytor som vi tycker passar kan vara avsedda till annat. Ibland är det idrottsmark, men det kan också vara skolmark eller parkmark och det är skilda förvaltningar och organisationer i staden som har ansvar för ytan beroende på typ av mark.

Mirja Räihä förklarar att det finns fyra kriterier som man främst tittar på när man beslutar om var nya planer ska byggas: den beräknade befolkningsökningen i området, hur behovet ser ut, vad man byggt i området tidigare samt hur det ser ut bland målgrupperna i området.

– Målgrupper är till exempel tjejer. Vi har sett förut att vi behöver satsa på flickidrotten för att de ska få samma möjligheter.

Martin Carlon menar att bristen på planer gör att många barn slutar med fotbollen för att det blir för jobbigt att ta sig till och från träningar.

– Det här slår hårdast mot de som kanske inte vill elitsatsa. Vill man bli bäst så åker man så långt man behöver, men de som spelar för att bara röra på sig tappar intresset när det blir för krångligt, menar han.