Silverekipaget från Rio på väg till EM

Planen är att Peder Fredricson ska rida silverhästen från Rio All In när EM avgörs i Göteborg i augusti.

– Ja, är han i bra form är han mitt förstval, säger Peder Fredricson.

Bakom All In har dock Peder under det senaste året fått fram ytterligare en topphäst Christian K och både All In och Christian K kommer att anmälas till EM.

I fredagens laghoppning – som avgjordes inför välfyllda läktare i Falsterbo – red Peder Fredricson Christian K.

Ekipaget var felritt i den första rundan men i den andra föll en bom.

– Det blev en liten miss i kommunikationen mellan oss där men som helhet gjorde hästen en strålande insats, konstaterar Peder Fredricson.

Bäst i det svenska laget i fredagens laghoppning var Henrik von Eckermann på hästen Mary Lou - som var felfria i båda omgångarna.

Mary Lou är också Henrik von Eckermanns förstaval i EM.

I det svenska laget i fredagens laghoppning ingick även Douglas Lindelöw på Zacramento och Evelina Tovek på Castello.

Douglas och Zacramento rev ett hinder i båda omgångarna.

Evelina Tovek och Castello - som debuterade i laghoppning på högsta nivån - hade ett nedslag i den första omgången och tre i den andra.

Resultaten innebar att Sverige slutade på en femte plats.

– Vi vill alltid vinna i Falsterbo så femte platsen är en besvikelse, säger Peder Fredricson.

Efter lagtävlingen - som var den sista före EM i Göteborg - presenterade förbundskaptenen Henrik Ankarcrona sina sex EM-kandidater.

Utöver de fyra som red i fredagens laghoppning fanns även Helena Persson samt Malin Baryard Johnsson med på förbundskaptenens lista.

Malin Baryard Johnsson tackade tidigare i veckan nej till att rida laghoppningen eftersom hennes häst Cue Channa drabbats av en lättare sträckning i ryggen.

Förbundskapten Ankarcrona är dock inte orolig för att skadan ska sätta stopp för en EM-start för ekipaget.

– Nej, det är inget som oroar mig, säger Henrik Ankarcrona.

Senast den 24 juli ska samtliga länder ha nominerat sina EM-aktuella ryttare. Henrik Ankarcrona kan utöka den i dag sex ryttare långa listan med ytterligare fyra ryttare om han så önskar.

Den 11 augusti är sista dagen att anmäla de fem ryttare - fyra lagryttare och en reserv - som är hans slutgiltiga val.