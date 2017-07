Sjöström övertygade på 50 fritt

De yttre förutsättningarna för att simma snabbt kunde ha varit bättre den här söndagen i Borås. Kylan påminde snarare om en tidig höstkväll än en julikväll.



Trots det svarade Sarah Sjöström på nytt för en imponerande insats.



I överlägsen stil vann hon SM-finalen på 50 meter frisim och hennes segertid var bara två hundradelar från Sarahs personliga rekord på distansen på 23,83 - som också är den snabbaste tiden i världen i år på distansen.



– Jag tyckte att jag klarade av att tagga till lagom mycket inför finalen. Jag brukar simma bättre på 50 när jag taggar till lagom mycket. Blir det för mycket blir jag för spänd, säger Sarah Sjöström.



Trots den snabba tiden – som var tolv hundradelar från tyska Britta Steffens världsrekord – finns det saker som Sarah Sjöström kan förbättra.



– Jag är lite för djup när jag tar mitt första armtag vilket gör att jag tappar en del av den farten som jag har med mig från starten. Något som gör att jag nästan måste börja om, säger Sarah Sjöström.



– Men jag kommer in i det på slutet och då känns det att det går snabbare och snabbare.

Något som klockan också visade.



Sarah Sjöström har under våren förändrat och förfinat sin frisimsteknik och resultatet har inte låtit vänta på sig. Under våren har hon radat upp fina tider på både 50 och 100 meter frisim.



Något som lovar gott inför VM i Budapest.



– Frisimmet känns väldigt bra för närvarande, säger Sarah Sjöström med ett leende.