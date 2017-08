Speedwaylöftets säsong över efter otäck krasch

Det nionde heatet av kvartsfinalen i Gislaved blev dramatiskt. Först kraschade Rospiggarnas Nicholas Morris så illa att han inte kunde komma till återstarten, troligen handlar det om en lättare hjärnskakning.

Han ersattes i heatet av 20-årige finländaren Nike Lunna. I första sväng fastnade han på innerkantsmarkeringen, krokade ihop med Lejonens Rohan Tungate, flög av sin speedwaycykel och landade illa.

Scenerna när han länge låg på banan utan att röra sig var otäcka.

– Han fick åka till Värnamo sjukhus där de gjorde en skiktröntgen, sedan kunde han åka tillbaka till Hallstavik. Han har bott hos mig i natt och vi har suttit och pratat på morgonen innan han åkte till Arlanda. Han kommer att komma tillbaka om en dryg månad, men då är ju säsongen över. Det är väldigt tråkigt, han har gjort det bra i år, säger Mikael Teurnberg.

Lunna, som även kör för Glasgow Tigers i den brittiska ligan är nu ordinerad fyra till sex veckors vila.

NEWS: Terrible news from Sweden as Nikes season is over with two broken bones in his back and a broken shoulder. See you soon buddy! pic.twitter.com/tLPGW4iEbG