Spelare på Wimbledon får visa kalsongerna för domaren

Att bära vitt på tennisbanan brukade vara en tradition snarare än en regel. Men på Wimbledon, den enda turnering som kräver att spelarna enbart klär sig i vitt, har klädkoden blivit allt hårdare med åren.

1949 dök en skylt upp i omklädningsrummen på Wimbledon om att bara vit klädsel var tillåten hos de tävlande, 1963 kom en regel om att spelare var tvungna att bära vitt för att kvala in till Wimbledon. Men det har funnits mer färg i tävlingen än nu. När Björn Borg vann sina fem titlar mellan 1976 och 1980 hade han en vit tröja med blå kritstrecksränder och blå krage. Det hade inte tillåtits idag.

Sedan 2014 är reglerna mycket strikta. I det nya regelverket specificeras bland annat att ”vitt inte inkluderar off-white eller krämfärgat”, och att den enda avvikande färg som är tillåten är på kanter som inte får vara bredare än en centimeter.

Regeln om helvitt inkluderar allt, även ”all sorts underkläder som antingen syns eller kan bli synliga under spelets gång (inklusive på grund av svettning).”

Under årets turnering har Venus Williams, nu i final, fått byta sin rosa bh mitt under förstarundan eftersom axelbanden syntes under hennes linne.

Men framförallt är det i juniorturneringen som spelarna inte alltid har haft koll på färgen.

I've never been more popular among British reporters here than when I started talking about underwear...here's the first check... #Wimbledon pic.twitter.com/rrppYa2eoE — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 13 juli 2017

...and here was the supervisor who came out to look at his underwear yet again. He (Jurij Rodionov) then left court to change. #Wimbledon pic.twitter.com/rU1q7tpqDo — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 13 juli 2017

18-årige Jurij Rodionov i pojksingelturneringen fick först dra ner byxlinningen för att visa sina kalsonger för domaren Philip Lodge, och sedan för funktionären Lucy Grant som kom in på banan.

– Aha, det här är problemet vi har: om du servar så kan kalsongerna bli synliga, sade hon enligt New York Times, och skickade ut ett meddelande på sin walkie-talkie:

– Kan vi få lite underkläder till bana 18, pojkar?

Österrikaren Rodionov vann sin match efter att ha fått byta kalsonger från sina blå till de godkänt vita som Wimbledon tillhandahöll.

– Det var okej, jag blev mer avslappnad faktiskt. Så det hjälpte mig, sade han till New York Times.

Även toppseedade juniordubbelparet Zsombor Piros och Wu Yibing fick byta sina kalsonger före en match.

”Vi föredrar att eventuella problem gällande regeln om helvitt diskuteras och hanteras mellan matcherna. Tyvärr har vi uppmärksammat ett par tillfällen då det inte var fallet, men vi kommer att se till att så sker i framtiden”, skriver arrangören All-England Club i ett uttalande.

Läs mer: Corbyns låt förbjuds på Wimbledon