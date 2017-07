Spieth vann efter sanslös comeback

Sydafrikanen Branden Grace skrev golfhistoria när han som den förste spelaren någonsin gick runt en major på 62 slag, åtta under par. Henrik Stenson närmar sig toppen efter 65 slag, hans bästa rond i tävlingen.

Majorrekord av Branden Grace i The Open

Fjolårets British Open bjöd på en redan klassisk segerduell mellan Henrik Stenson och Phil Mickelson. Den här gången var det i stället Jordan Spieth och Matt Kuchar som duellerade i en minst lika minnesvärd uppgörelse.

Efter lysande spel i tre dagar hade Spieth ledningen med tre slag inför slutrundan.

Men nu skakade han – och det rejält.

Spieths eftermiddag på Royal Birkdale inleddes med en bogey på ettan. Det var bara början på en minst sagt svajig runda. Spieth verkade väldigt tagen av stundens allvar och värst var det när han missade utslaget grovt på 13:e och tvingades bedöma bollen som ospelbar. Det tog åtskilliga minuter av kalabalik innan världstrean till slut fick droppa på drivingrangen av alla ställen.

Han kom undan med en bogey, men med fem hål kvar ledde Matt Kuchar med ett slag.

Spieth, som slog två bollar i vattnet i klar ledning under US Masters förra året, såg ut att vara på väg mot en ny klassisk kollaps. Men som från ingenstans levererade han sedan en nästan overkligt vass avslutning. Birdie på hål 14, eagle på 15 och sedan birdies även på 16 och 17 gav Jordan Spieth en tvåslagsledning inför sista hålet. Där gjorde han ett säkert par och vann på totalt tolv slag under par, tre före landsmannen Kuchar som avslutade med bogey.

Jordan Spieth vann US Masters och US Open 2015 och är nu som 23-åring den yngste spelaren någonsin att ha vunnit tre olika majors. Det tidigare rekordet hade Tiger Woods, som var 24 år.

Bäste svensk i British Open blev Alex Norén, som slutade sexa och gjorde sin bästa majorinsats i karriären. Titelförsvararen Henrik Stenson slutade elva.