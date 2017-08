Stenson fem slag från täten

I söndags vann den svenske golfstjärnan i North Carolina, hans sjätte seger på USA-touren. Det höjde självförtroendet inför slutspelet, där vinnaren åker hem med motsvarande 81 miljoner kronor. Stenson brukar trivas där, för fyra år sedan vann han hela slutspelet.

Den första av fyra slutspelstävlingar spelas på Glen Oaks Club i Old Westbury utanför New York. Världssexan Stenson gjorde tre birdies, men även två bogeys. På 69 slag, ett under par, är han fem slag efter ledaren Russell Henley, USA.

Stenson ligger efter första ronden på delad 20:e plats bland 120 spelare.

David Lingmerth gick på 71 slag och delar 55:e plats. Jonas Blixt är ytterligare ett slag bakom.

De två laddade upp inför slutspelet med fel klubbor.

”Jag lyckades sätta några straffar”, skriver David Lingmerth på Instagram efter ett ishockeypass med New York Islanders.

”En riktigt rolig möjlighet. NHL-spelarna imponerar verkligen. Från min sida var det lite rostigt”, skriver HV71-supportern David Lingmerth på Twitter.

Jonas Blixt, som enligt ett Twitter-inlägg också trivdes på isen, spelade tv-pucken för Värmland innan han valde att satsa 100-procentigt på golfen.