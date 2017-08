Stensons dubbelbogey sabbade topplacering

Svenskarna klättrade under tredje dagen i USA-tourslutspelets första tävling på Glen Oaks-banan utanför New York. Golfens världssexa Henrik Stenson gick på 67 slag, fem slag bättre än på fredagen, och är två under par totalt. Han svarade för tre birdies under rundan och tog sig upp på 22:a plats inför sista dagen.