Stina-effekt bakom biljettsuccé

Stina Nilsson såg till att det blev blågula framgångar i säsongens upplaga av Tour de ski. Med fyra segrar av totalt sju möjliga och en tredjeplats i den totala tävlingen visade skidåkaren att hon är i sitt livs form. Det ger ringar på vattnet.

– Jag kan säga att man klart och tydligt kan se det på trafiken på vår hemsida. Det har varit toppar både under damernas och herrarnas lopp. Framgångarna bidrar till ökat intresse, säger Pernilla Nimmermark.

Har försäljningen ökat under Tour de ski?

– Ja, absolut, säger Nimmermark.

Pernilla Nimmermark tror att hemmaåkaren Hanna Falk är en annan faktor till att biljettförsäljningen går så bra.

– Hon är uppvuxen trehundra meter från arenan. Sen bidrar hennes två pallplatser under säsongen också. Ulricehamnsborna väntar på att få se henne.



Hanna Falk. Foto: TT



Just nu är över 35.000 biljetter sålda till tävlingarna, och det rullar fortfarande på.

– Vi har en målsättning på 20.000 åskådare per dag, totalt 40 000. Men vi hade nog inte vågat hoppas på att det skulle gå så här bra, säger marknadschefen.

Kan biljetterna ta slut?

– Det som kan ta slut är läktaren, där finns det begränsat med platser, men längs spåret kommer alla som vill få plats, säger Nimmermark.

Förberedelserna går som de ska och den senaste tidens kyla bidrar till att förutsättningarna blivit ännu bättre.

– Det går jättebra. Nu så har vi snö längs hela spåret och många personer jobbar för fullt med snöläggning. Det är bra väder och vi har använt en del sparad snö från förra året. Det kommer att vara bra konstsnö runt hela spåret.

De som tar sig till Ulricehamn kommer inte bara att få se de svenska stjärnorna i spåren. På evenemangets hemsida utlovas en folkfest, och det kommer finnas en del aktiviteter runt omkring.

– Vi kommer ha en invigning på torsdagen nere på stan, en företagsstafett dagen innan tävlingarna drar i gång, en uppvärmning som vi kallar det vilket är en after work med band och dj, sen är det även after ski på lördagen efter tävlingarna. Det finns även ett arenaprogram som underhåller under dagarna, säger Pernilla Nimmermark.

