Stjärnorna tackar nej till Trumps inbjudan

I vanlig ordning kommer en ceremoni att hållas i Vita huset för att fira det vinnande laget i Super Bowl. Efter den smått osannolika vändningen stod till slut New England Patriots som segrare. Men åsikterna kring den nya presidenten Donald Trump går isär i laget. Två spelare har hittills öppet meddelat att de inte tänker närvara.

”Den grundläggande anledningen är att jag inte känner mig accepterad i Vita huset. Med en president som har så många starka åsikter och fördomar tror jag att vissa personer känner sig accepterade där medan andra inte gör det”, skriver Devin McCourty i ett sms till Time Sports.

Tidigare har även Martellus Bennett meddelat att han inte tänker medverka. Båda spelarna har tidigare varit aktiva i spelarprotester mot ojämlikheter i samhället. Som när de båda höll upp sina knytna händer före en match i september, för att visa sitt stöd åt San Franciscos Colin Kaepernicks påbörjade protest mot klyftorna i USA.

— Om du känner att någonting är fel i samhället, varför inte hjälpa till? Varför inte försöka höja folks medvetenhet? sa McCourty till Time då.

Det är inte första gången som idrottare står över ceremonin som även hålls för bland annat NHL-vinnarna. Exempelvis dök inte Tim Thomas upp när hans Boston Bruins vann Stanley Cup 2011. Då förklarade han sitt beslut på Facebook.

”I dag utnyttjade jag mina rättigheter som en fri medborgare och besökte inte Vita huset. Det handlar inte om politiska partier, enligt mig är båda partier lika ansvariga för situationen vi hamnat i i det här landet. Det här var ett beslut som jag tog som en individ”, skrev Thomas.

Några i New England Patriots som inte har några problem med att hälsa på i Vita huset är ägaren Robert Kraft, coachen Bill Belichick och den stora stjärnan Tom Brady. De stödjer alla Donald Trump öppet och fick även ta emot Trumps hyllningar efter Super Bowl-vinsten.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!