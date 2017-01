Sverige besegrade Norge på nytt

För ett år sedan kallades 21-årige Tollbring som landslagsdebutant in till den svenska truppen som reserv mitt under EM i Polen. Den unge vänstersexan, som nästa säsong spelar i tyska storlaget Rhein-Neckar Löwen, är fortfarande yngst men får numera nästan räknas som en av de mer namnkunniga spelarna i det svenska VM-laget som innehåller inte mindre än fem mästerskapsdebutanter.

– Framåt har det gått helt okej. I förra matchen gjorde vi 37 mål, nu gör vi 27. Vi släpper in lite mycket. Bakåt är det sagt att vi ska vara bra och tuffa, säger Tollbring.

Han kan få finna sig i att bli ensam vänstersexa att skrivas in i det svenska laget till VM-premiären mot Bahrain. Förbundskaptenen Kristján Andrésson har flaggat för att han kommer att vilja använda sig av fyra mittsexor och då kan Emil Frend Öfors, som finns som alternativ på vänsterkanten, hänga löst.

Sverige och Norge, som för ett år sedan på EM nådde sin mest framskjutna mästerskapsplacering hittills med en fjärdeplats, möttes även på fredagen i Jönköping. Då blev det svensk seger med 37–29. Den här gången blev segersiffrorna något blygsammare.

Försvarsgeneralen Jesper Nielsen saknades på nytt på grund av förkylning. Den här gången fann inte heller Johan Jakobsson med i det svenska laget, och den hårdskjutande högernian missar även resten av Sveriges VM-uppladdning. Jakobsson fick en smäll i den förstamatchen mot Norge, där han satte sex mål, och drabbades av en lindrig hjärnskakning.

Flensburg-proffset Jakobsson kommer inte heller att spela genrepet mot Chile i Malmö på måndag. Förhoppningen är att han ska kunna vara tillbaka i full handbollsträning i mitten av nästa vecka.

Frånfällena bekymrar inte förbundskaptenen nämnvärt, trots den knappa tiden som finns att spela ihop laget på.

– Jakobsson visade rejält i den första matchen vad han tänker stå för i det här landslaget. Och det var jättenyttigt att vi fick Albin (Lagergren) att spela 45-50 minuter, säger Kristján Andrésson.

– Och jag tror att Jesper Nielsen är den som har det enklast att gå in i ett VM utan att ha spelat alla tre träningsmatcher.

Under tiden Jakobsson är borta kallas reserven Andreas Cederholm in till VM-truppen. Cederholm ansluter till laget under söndagen och kommer av säkerhetsskäl att följa med till VM-staden Paris där Sverige inleder handbolls-VM med match mot Bahrain 13 januari.