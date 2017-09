Syrien nära fotbolls-VM: ”De spelar för folket”

Den syriska regimen har enligt statlig tv brutit belägringen av staden Dayr al-Zawr (Deir Ezzor), som till stora delar varit kontrollerad av terrorgruppen IS i nästan tre år.

Det såg länge ut som att Syrien skulle missa VM i Ryssland, men när Omar al Soma kvitterade till 2-2 borta mot redan VM-klara Iran var skrällen ett faktum. Trots krig i hemlandet och faktumet att alla hemmamatcher därför behövt spelas utomlands, gjorde Syrien det som många trodde var omöjligt, de kom trea i sin grupp och får nu möta Australien i jakten på en playoff-plats. Syrien är ett steg närmare drömmen om VM.

Förutom inbördeskriget som rasat i Syrien de senaste åren där hundratusentals människor dött har det Syriska fotbollsförbundet även lidit ekonomiskt. Fifa ströp bidragen till landet av oro att de skulle användas av al-Assad regimen i kriget snarare än till fotbollen.

Under VM-kvalet 2011 diskades Syrien eftersom de använt sig av George Mourad som spelat landskamper för Sveriges U21-landslag under 2003, ett beslut som överklagades utan gehör. Det var efter Syriens 6-1 seger mot Tadzjikistan som det förlorande laget valde att lämna in en protest som gick igenom.

– Det kom som en chock, sa Mourad då till Expressen.

Han hade varit tydlig med det syriska fotbollsförbundet om sina landskamper för Sverige men förbundet inte hade gjort sin hemläxa och enligt Fifa var hans medverkan inte godkänd innan han spelade för det syriska landslaget.

Med tanke på det som hänt i landet är det verkligen något att glädjas åt. Syrien har aldrig varit så här nära ett VM förut.

Tidigare landslagsspelaren George Mourad.

I dag tänker inte Mourad på vad som hände för sex år sedan, han fick upprättelse från förbundet som erkände sitt misstag och han har följt det syriska landslagets framgångar från Sverige.

– Med tanke på det som hänt i landet är det verkligen något att glädjas åt. Syrien har aldrig varit så här nära ett VM förut, säger han.

Innan man når VM måste man dock först och främst besegra Australien för att få spela om en VM-plats mot det lag som kommer fyra i den Nord- och centralamerikanska gruppen, vilket just nu ser ut att bli USA. En tuff uppgift för ett lag som redan nu överträffat sina tidigare prestationer. Men det finns en teoretisk möjlighet för det krigshärjade landets fotbollslandslag att nå VM, och enligt Mourad hade en VM-biljett betytt allt för spelarna.

– Hoppet lever, säger han. De spelar för folkets skull, för att visa att det finns mer än det som hänt i Syrien de senaste åren.

Läs mer: 10 häftiga kvalhistorier

Men allt är inte bara positivt kring det syriska landslaget. Firas al-Khatib, som under 2011 slutade i landslaget i protest mot al-Assads bombningar av oppositionen i landet och sa att han inte tänkte återvända förrän dessa slutade, gjorde comeback i landslagssammanhang i mars och var kapten under tisdagens möte med Iran. På läktaren i Teheran fanns al-Assads ansikte porträtterat på en stor affisch. Bilden av att syriska landslaget är ett folkets lag delas inte av regimkritikern Moustafa Jano.

– Många städer i Syrien har inte ens elektricitet, hur kan de då se matcherna? Kriget i Syrien slutar inte för det här, det finns andra problem som behöver lösas. Vissa människor har inte ett hem, säger han till TT.