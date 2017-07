Talangen tog för sig i VM-debuten

Var? Sim-VM avgörs i nybyggda Duna arena i Budapest.

När? Tävlingarna inleddes på söndagsförmiddagen och pågår i åtta dagar.

Bra drag i arenan

I Ungern är simning stort och populärt och det märktes under den första tävlingsdagen. Det var bra drag i arenan – inte minst när de ungerska simmarna var i bassängen.

På måndag kan hemmahoppet Katinka Hosszu vinna sitt första VM-guld under det här mästerskapet när finalen på 200 meter medley avgörs. Med tanke på den ljudvolym det var redan under söndagens semifinal är det möjligt att taket lyfter under finalen.

När simmar Sjöström VM-final på 100 fjäril?

VM-finalen på 100 meter fjäril – där Sarah Sjöström är storfavorit till VM-guldet – avgörs 17.40 på måndagskvällen. Viss reservation dock för att tiderna är preliminära.

Persson slog svenskt rekord

Bröstsimmaren Erik Persson – som är femma på världsårsbästarankningen på 200 meter bröstsim – inledde VM med att sätta nytt svenskt rekord på 100 meter bröstsim.

Den nya rekordtiden lyder på 1.00.08 och Erik sänkte därmed sin eget tidigare svenska rekord med tre tiondelar.

Trots det var han lite besviken efter loppet.

– Jag hade gärna velat gå under minuten, säger Erik Persson.

– Men självklart är jag glad över att kroppen kännas bra och det är skönt att vara i gång.

Trots den nya rekordtiden räckte inte Erik Perssons tid till en semifinalplats utan han slutade på en sammanlagd 18:e plats.

Talangen som tog för sig

VM-debutanten Victor Johansson tog sig visserligen inte vidare till finalen på 400 meter frisim men han hade all anledning att vara nöjd med sitt försökslopp.

18-åringens försökstid 3.48,96 var personligt rekord med 84 hundradelar.

– Med tanke på att det ofta är det första loppet som sätter standarden för resten av mästerskapet känns det bra att ha börjat på det här sättet, säger Victor Johansson.

Ledecky tog första guldet

Kampen om vem som blir mästerskapets drottning förväntas stå mellan Katinka Hosszu, Katie Ledecky och Sarah Sjöström.

Först i trion att simma hem ett VM-guld var Katie Ledecky som på söndagskvällen som väntat vann 400 meter frisim.

Vilken tv-kanal visar mästerskapet?

SVT sänder direkt i SVT1 eller SVT2 från såväl försöks- som finalpasset. Dessutom sänder Eurosport.

Svenskarna som tävlar under måndagen

Final

Sarah Sjöström – 100 meter fjäril

Försök och eventuellt semifinal

Jennie Johansson – 100 meter bröstsim

Victor Johansson – 200 meter frisim

Ida Lindborg – 100 meter ryggsim

