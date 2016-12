Tellus största match när Bajen är bortalag hemma

Över tusen biljetter är sålda till ”Slaget om Stockholm”.

Det innebär att Tellus redan har slagit det egna publikrekordet.

Ett par hundra personer brukar normalt följa den lilla kvartersklubbens hemmamatcher.

– Vi hoppas på över 5.000 åskådare och en bra stämning. Det ska bli fantastiskt kul att möta Hammarby, säger Aksel Örn Ekblom.

Lagen har redan mötts en gång den här säsongen och då blev det 2–2 inför 2 576 åskådare – säsongens bästa publiksiffra på Zinken för Hammarby som var hemmalag.

– Vi visade att vi är ett lag att räkna med. Hammarby hade nog räknat med att leka ut oss, men det gick inte. Nu tror jag Hammarby känner sig pressat att vinna.

När vi pratar förväntningar säger IK Tellus lagkapten:

– Det är klart att vi har en målbild framför oss. Vi förväntar oss att Hammarby kommer att trycka på under större delen av matchen och vi står emot och går sedan in och avgör i slutskedet, säger Aksel Örn Ekblom som längtat efter just annandagens möte med Bajen.

– Vi ska bara gå in och ha kul. All press ligger på Hammarby, säger Ekblom Örn.

IK Tellus har bara tagit fem poäng på 14 matcher.

– Försvarsmässigt har vi gjort många bra matcher, men klart att offensiven måste bli bättre om vi ska vinna matcherna. Vi har också varit direkt dåliga på hörnor, säger Örn Ekblom.

Hammarby har gjort en svag säsong och ligger just utanför en slutspelsplats.

Bajen är pressat inför derbyt där Hammarby nu är bortalag.

– Det är inget att hymla om att vi måste börja prestera om vi ska vara med om kampen om en slutspelsplats. Men någon ångest finns inte. Det ska bli hur kul som helst att möta Tellus igen, säger Hammarbys lagkapten Carl-Johan Rutqvist.

Hammarby kommer att få arbeta hårt för att vinna ”Slaget om Stockholm”.

– Tellus är ett riktigt bra defensivt lag med en bra målvakt (Kimmo Kyllönen) och ett helt gäng spelare som aldrig ger sig. Vi kommer att få det riktigt jobbigt, säger Carl-Johan Rutqvist.

Men Hammarby sägs ha hittat ett sätt att vinna rivalmötet.

– Vi har lärt oss mycket av det senaste derbyt. Nu har vi en plan hur vi ska göra, säger Rutqvist.