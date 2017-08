Tillverkaren återkallar kosttillskott efter DN-larm

I torsdags slog DN larm om produkten Go hard 2.0, som innehåller blå lotus, ett annat namn för higenamin, som den 1 januari 2017 kom upp på internationella dopningsbyrån Wadas lista över förbjudna substanser. Nu väljer den svenska tillverkaren, Swedish supplements från Partille utanför Göteborg, att återkalla produkten från butikerna.

— Vår policy är att arbeta för en dopningsfri, ren idrott genom att producera säkra och trygga kosttillskott för våra atleter och aktiva, skriver företaget i ett mejl till DN.

Swedish supplements förklarar att när Go hard 2.0 kom ut på marknaden i augusti 2015 var alla ingredienser granskade och godkända. När higenamin sattes upp på den förbjudna listan säger sig företaget ha inlett arbetet med att uppdatera produkten så att den inte innehöll blå lotus, men burkar med Go hard 2.0 finns fortfarande kvar hos många återförsäljare. DN hittade dem i två butiker i Göteborg i torsdags.

— Nu väljer vi på Swedish supplements att återkalla Go hard 2.0 från våra kunder, skriver företaget, som till sina kunder gått ut med följande varning:



”Denna produkt bör ej tas av personer som testas för dopning. Produkten innehåller ämnen i låg mängd som omfattas av Wada och som kan medföra positivt dopningssvar”.



Företaget har valt att endast kommunicera med DN per mejl. Av uttalandet framgår att Swedish supplements under 2017 känt till att man sålt en produkt som innehåller en förbjuden substans, men till skillnad från flera återförsäljare har man inte gått ut med någon varningstext på sin hemsida. Under söndag förmiddag marknadsfördes preparatet fortfarande med den felaktiga etiketten märkt ”dopingfree” på företagets engelskspråkiga hemsida.

Riksidrottsförbundet (RF) gick i förra veckan ut och varnade för higenamin, som hittats i fem positiva dopningsprov, lämnade av svenska idrottare under året. I utredningarna uppger alla fem att de tagit så kallade PWO-preparat (pre workout). Enligt uppgift till DN ska Go hard 2.0 inte finnas bland de kosttillskott som utövarna säger sig ha använt. Det kan betyda att de fått i sig den förbjudna substansen via annat preparat.

Higenamin är ett svagt centralstimulerande medel, som av Åke Andrén-Sandberg, ordförande i RF:s Dopningskommission, jämförs med meldonium, den förbjudna substansen som skapade sådan turbulens i idrottsvärlden i fjol. Dopningskommissionen uppmanar nu alla idrottare att vara vaksamma kring higenamin, som också kan gå under beteckningen blå lotus, indisk lotus, demethylcoclaurine och norcoclaurine.

— De här fem som ertappats hotas av ett års avstängning. Det är väldigt onödigt att åka fast för ett medel som higenamin, säger Andrén-Sandberg.