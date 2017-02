Tom Brady bestulen

Stjärnans New England Patriots tog natten till måndagen svensk tid hem Super Bowl, efter en dramatisk match mot Atlanta Falcons. Brady som i och med segern tog sin femte Super Bowl-titel blev utsedd till den mest värdefulla spelaren. Men efter matchen saknades någonting i omklädningsrummet. Matchtröjan.

Efter att matchen, priscermonin och festligheterna på arenan var över gick spelarna ner för att hämta sina saker i omklädningsrummen. Där upptäckte Tom Brady att hans matchtröja med nummer tolv försvunnit.

– Den var precis här. Jag vet exakt vart jag la den, sa Brady när han ringde säkerhetspersonalen enligt USA Today.

Lagkamraten Jimmy Garoppolo började tillsammans med de andra att leta efter tröjan utan resultat. Tröjan misstänks nu vara stulen.

– Det här är inte bra. Den var precis här och nu har jag den inte längre, sa Tom Brady.

På väg ut från arenan fick stjärnan frågan om de hittat tröjan av en reporter från USA Today.

–Nej. Den kommer väl ligga ut på Ebay snart antar jag, sa Tom Brady.

Hey can someone give Tom Brady his jersey back? #SB51 (via @danhanzus) pic.twitter.com/cv99qUW4XY